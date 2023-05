(VIDEO) MORBIDNA SNIMKA RUSKIH PLAĆENIKA! Prigožin stoji kraj dva lijesa, Amerikanci zaoštrili prema Ukrajini: ‘Jasno smo im dali do znanja’

Administracija američkog predsjednika Joea Bidena ponovila je u razgovorima s Ukrajinom da ne podržava napade na rusko tlo, rekao je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće John Kirby u četvrtak za CNN.

“Još jednom smo vrlo jasno dali do znanja Ukrajincima što su naša očekivanja u vezi s napadom na Rusiju — ne želimo to poticati niti omogućiti, svakako ne želimo da se bilo kakva američka oprema koristi za napad na rusko tlo”, rekao je Kirby.

“I dobili smo garancije od Ukrajinaca da će poštivati ​​te želje… bili smo vrlo jasni da želimo da Ukrajina može braniti svoje tlo, vlastiti teritorij. Oni su napadnuti. Imaju se pravo braniti”, nastavio je.

“Ali, također smo bili jasni, dobro, da ne želimo vidjeti da ovaj rat eskalira dalje od razaranja i nasilja koje je već zahvatilo ukrajinski narod.”

Razgovori s Ukrajinom nisu uključivali “ocrtavanje posljedica”, već su bili “ponovna potvrda”, rekao je Kirby. Dodao je da su se ti razgovori dogodili “nedavno”.

Kirbyjevi komentari dolaze nakon izvješća da su ruski partizani protiv Vladimira Putina, koji se bore zajedno s ukrajinskim oružanim snagama, izveli napad unutar ruskog teritorija.

U intervjuu za CNN jedan od ruskih državljana rekao je da je akcija izvedena pomoću opreme američke proizvodnje kupljene na otvorenom tržištu. Kirby je u četvrtak rekao da to ne može potvrditi.

Umjesto toga rekao je da SAD osigurava opremu “koja će se koristiti za obranu ukrajinskog tla”.

Šef ruske paravojne postrojbe Jevgenij Prigožin rekao je u četvrtak za CNN da je Ukrajini predao tijelo umirovljenog vojnika specijalnih snaga američke vojske koji je poginuo u bitci za ukrajinski grad Bahmut.

U odgovoru na pitanje je li Wagner vratio tijelo umirovljenog stožernog narednika Nicholasa Maimera, kao što je obećao prošli tjedan, Prigožin je u audio snimci rekao:

“Danas u 15:00 predali smo tijelo Amerikanca Nicholasa Maimera ukrajinskoj strani.”

U videosnimci koju je Prigožinova tiskovna služba podijelila s CNN-om, šef Wagnera stoji pored dva lijesa, jednog prekrivenog američkom i drugog turskom zastavom te kaže:

“Amerikanac je poginuo u borbi u ‘gnijezdu’, jednom od posljednjih žarišta u zapadnom Bahmutu”, te je dodao da se u drugom lijesu nalazi tijelo turskog državljana i njegove partnerice.

“Pronađeni su ispod ruševina zgrade, točnije on i njegovi dokumenti. Kada su se Ukrajinci povukli, zgradu su digli u zrak, a oni su poginuli ispod ruševina. Nju nismo uspjeli izvući, ali njega smo izvukli i vratit će se u domovinu”, kaže Prigožin o turskim državljanima.

🇷🇺🇺🇦🇺🇸🇹🇷 Prigozhin published a video from the transfer of the bodies of the US citizen Nicholas Meymer, who died in Artemovsk (Bakhmut), and a Turkish citizen. pic.twitter.com/69kIWQFvc5

— Sinnaig (@Sinnaig) May 25, 2023