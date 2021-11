(VIDEO) ‘MOJ ŽALAC NEĆE BITI OŠTAR, IĆI ĆU NA OSJEĆAJE’ Bauk udario po premijeru: ‘Jel vam žao Banožića?’. Plenković vraća: ‘Jel’ tebi žao što je Milanović danas više Buljev?’

Autor: Dnevno.hr

Nakon tjedan dana stanke, zastupnici su se u srijedu vratili u sabornicu gdje je ‘aktualnim prijepodnevom’ počela nova sjednica koja će trajati do 15. prosinca, ustavnog roka za redovno zasjedanje, a po potrebi i dulje.

‘Aktualno prijepodne’ svojim je pitanjem otvorila nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto, a zatvorit će ga HDZ-ov Ivan Budalić.

Pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima postavit će ukupno 40 zastupnika.

Pitanje je postavio saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk, a već u samom početku bilo je jasno da će tu biti svega.

“Moj žalac neće biti jako oštar, više ću ići na osjećaje”, počeo je.

“Hrvatska je imala gorih premijera od vas, no od ministra obrane lošijeg nije imala. Nepotrebno je krenuo u sukob s predsjednikom RH u kojem ne može pobijediti. Zadnjih dana primio je toliko medijskih i političkih udaraca da je primio i booster booster dozu. Kažu da pravi vođa govori ‘za mnom’, a svi drugi ‘naprijed’. Što se tiče sukoba s predsjednikom, vi kažete naprijed pa ode Grlić Radman, pa Banožić. Jel’ vam žao Banožića u što ste ga uvalili?”, pita Bauk.

“Dragi moj najdraži Bračanin Bauk, jel’ vama žao što vam je Milanović bio predsjednik SDP-a, jel’ on danas više Petrovljev i Buljev, to bih ja želio čuti. Je li Bauku žao ako predsjednik RH krši Zakon o sudovima, šalje dopise zastupnicima da ne bi slušao predsjednika Sabora, nego ide glavom kroz zid. Jel’ ti žao Arsene, meni bi bilo žao. Jel’ ti žao Arsene kada ti predsjednik RH ne čestita Dan državnosti? Ne čestita svom narodu. Jel’ ti Arsene žao kad dođe, kako kaže, na Yutel, i na dan hrvatskog Sabora čestita Dan neovisnosti. Jel’ ti žao kada krši Zakon o obrani, kojeg, ajme meni, donese vlada u kojoj si ti bio ministar. Nije on znao za Zakon koji je Kotromanović predlagao, jer ne idu u Sabor kroz sjednicu Sabora, nego osobnim pismom on to pošalje Leki pa se zakon mijenja. To je pitanje je si li naprijed ili za mnom. Banožić je ok, stabilan. Sutra njegov potpis na nabavu aviona. Ti si potopio Hajdaša Dončića zbog Butkovića, nije mu drago. Banožić će potpisati ugovor o rafalima”, rekao je premijer.









Bauk na to odgovara:

“Nije mi žao ni zbog čega pa ni 180 kuna što sam u članarini platio. Jedino mi je žao što ste krivotvorili povijest, no ispravit ćemo. Što se ugovora tiče, u pristupu EU je potpis Jadranke Kosor, a gdje je ona? Nije mi žao, drago mi je što Predsjednik radi u 80 posto slučajeva, u 20 posto slučajeva mi nije žao, ali imam par prijedloga kako da poboljša suradnju s vama. Jedino mi je žao Hranja, poštedite ga, znate već čega, to se rimuje, i priču s predsjednikom riješite. A Banožić, pod stresom je čovjek očito. Stabilan je dok mu Jandroković ne okrene palac dolje”.