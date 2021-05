(VIDEO) MOGLO BI BITI KOBNO: Vatrogasci gase požar na neboderu od 19 katova. Zbog ove stvari moglo bi doći do katastrofe

Oko 125 vatrogasaca i 20 vatrogasnih vozila suzbijaju požar u neboderu od 19 katova u istočnom Londonu. Na mjestu događaja su i bolničari i policija.

Dim suklja s osmog, devetog i desetog kata, a hitna pomoć pomaže ljudima na tom području. Londonska služba hitne pomoći priopćila je kako se “nekoliko ljudi” liječi u bolnici, no jošse uvijek ne zna kakve su im ozlijede.

Smatra se da je stambeni blok prekriven istom vrstom obloge koja se koristi na Grenfell Toweru. Požar na istoku grada u blizini financijske četvrti Canary Wharf dogodio se gotovo četiri godine nakon što su 72 osobe umrle kada se neboder Grenfell Tower u zapadnom Londonu pretvorio u pakao, potpomognut opasnom zapaljivom oblogom.

Na snimkama i slikama na društvenim mrežama vide se vatrogasci kako se bore ne bi li vatru stavili pod kontrolu, piše Independent.

It’s nearly four years since I stood in North Kensington and watched Grenfell burn. And we’re still seeing ACM cladding fires in the capital. I really don’t have the words.

Praying everyone is OK. https://t.co/KlYCYfhapt

— Rachael Venables (@rachaelvenables) May 7, 2021