(VIDEO) Mislav Bago snimljen kako psuje nakon razgovora s časnom sestrom koja mu nije htjela dati izjavu

Autor: Dnevno

Nakon širenja koronavirusa u samostanu Milosrdnih sestara Svetog Križa u Đakovu, u kojem je oko 180 sestara i sve su u samoizolaciji, na Youtube-u se pojavio video na kojem se vidi Mislav Bago s Nove TV kako nagovara časnu sestru da mu da izjavu, a ona mu, sudeći prema njegovim riječima, odbija dati izjavu jer je to već učinila za neki drugi medij.

Nakon neuspjelog razgovora Mislav Bago uz “Hvaljen Isus” poklapa slušalicu, a zatim je opsovao.

S Nove TV rekli su nam da se radi o ljudskoj gluposti te su napomenuli da video na Youtube sigurno nije stavio nitko iz redakcije.

“Mislav Bago odgovorno radi svoj posao i uvijek je tu kad treba pomoći mlađim kolegama da dođu do informacije ili izjave pa je to pokušao i ovog puta. Video koji je snimljen, na Youtube sigurno nije postavio nitko iz naše redakcije u kojoj je gospodin Bago izrazito cijenjen”, rekli su nam s Nove TV.

Podsjećamo, časna sestra Valerija Široki za Radio Đakovo je komentirala sitauciju u samostanu.

“U nedjelju poslije podne tri sestre dobile su temperaturu, javili smo se odmah našoj doktorici koja je izvijestila epidemiologa, jučer smo išle na testiranje i od 12 sestara nas je 10 pozitivnih”, rekla je časna.

Iz preventivnih je razloga zatvoren i Dječji vrtić Sunčev sjaj Nazaret.

„Da, svakako, to nam je bilo odmah prvo, također će biti zatvoren i Centar Amadea da drugi ne budu izloženi jer n i same ne znamo na koji način došlo do kontatka sa Covidom 19, ali, evo, imali smo možda neke susrete u kojim aje iz nekih razloga očito došlo do zaraze. Sestre su bile svjesne i od prvih dana bile smo jako u tim mjerama, baš da se pridržavamo sve i sada končano smo mislile bit će sve u redu i krenut ćemo u ljeto, međutim, iapk nije tako. Sestre su oprezu, više su predane molitvi, i od danas je samoizolacija za svaku sestru, nemamo više ništa apsolutno zajednički, prekidamo sve naše zajedničke točke. Jednostavno moramo biti oprezni dok ne vidimo daljanja postupanja što se tiče testiranja samostana”, pojasnila je provincijalna poglavarica sestra Valerija Široki.

Zatvorena je i samostanska ckrva u kojoj se mise ni ranije nisu održavale zbog Covida 19.