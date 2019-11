(VIDEO) Milanović predstavio predizborni program: ‘Ne trebaju mi veće ovlasti, govor je moje najjače oružje’

Autor: Dnevno

Od 11 sati u zagrebačkoj Tvornici kulture predsjednički kandidat Zoran Milanović održava prvi predizborni skup. Pokretanjem internetske stranice i jumbo plakatima postavljenim diljem zemlje predsjednički kandidat kojeg podupire 13 stranaka intenzivirao je svoju kampanju.

U uvodnom govoru dotaknuo se brojnih tema.

“Ratovi su pobogu gotovi, u tim ratovima smo pobijedili i ne treba ih produžavati. Onima koji su se borili i dali doprinos vječna zahvalnost. Nakon 30 godina moramo ništa više nego stvarati nromalnu državu gdje ćemo se probuditi za mjesec i pol dana i reći: Ovo je imalo smisla”, istaknuo je Zoran Milanović.

“Moje najmoćnije oružje će biti moj govor. To je ono što predsjednik ima, a ako nema ništa mu ne pomaže, a posebno ne veće ovlasti. Bit ću neka vrsta vrhovnog pravobranitelja Hrvatske, njezinog naroda, građana. Tu predsjednik može najviše – upozoravati na probleme malog čovjeka koji živi od rada, a ne od zastare, ne od nedostatka dokaza”, rekao je.

Osvrnuo se i na situaciju u pravosuđu riječima da u Hrvatskoj povjerenje u pravosuđe ne postoji. “Kao predsjednik Republike upozoravat ću na probleme i lopovluke”, rekao je i istaknuo važnost izgradnje institucija države.





“Korupcija je lijepo ime za ono što narod zove lopovluk, to je nagon da se uzima tuđe, da se uzima iz zajedničke blagajne. Godinama gledamo kako ljudi na vlasti, oko i pri vlasti izvlače ogromnu materijalnu korist i onda se onima koji ih prozivaju smiju u lice i rugaju im se. To izaziva bijes i to nije normalna Hrvatska i to ću mijenjati govorom, stavom, gardom, a ne lupanjem šakom po stolu, ne upadanjem na sjednice Vlade jer mi tamo nije mjesto. S Vladom ću koliko je moguće surađivati”, rekao je.

Za drugu fazu kampanje izborni stožer Zorana Milanovića odabrao je slogan “Normalno” pa zato i naziv današnjeg događaja “Potpuno normalan skup”.

Uz temeljnu poruku da će biti ‘predsjednik s karakterom i stavom’, s kojom je sredinom lipnja najavio ulazak u predsjedničku utrku, pojašnjavaju u njegovu stožeru, Milanović će svoju kampanju voditi pod motom ‘Normalno’, što će biti sastavni dio svih njegovih ključnih političkih poruka i glavni komunikacijski light-motiv u borbi za Pantovčak.

Istodobno, uz pokretanje internetske stranice, u četvrtak je diljem Hrvatske postavljeno dvjestotinjak jumbo plakata na kojima se Milanović promovira pod sloganom ‘Normalno’ u šest varijacija u ovom dijelu kampanje.

Jedna od poruka je “Normalno, zauzmi stav, a ne ogradu Bijele kuće”. Na plakatima će se moći pročitati i poruke “Normalno, živjeti od rada, a ne od zastare”, “Normalno, svatko ljubi koga voli”, “Normalno, žena ima pravo na izbor”, “Normalno, zelena, a ne siva ekonomija” i “Normalno, ratovi su gotovi”.

Video: Facebook