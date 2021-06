(VIDEO) MILANOVIĆ NA FOTKANJE S ČELNICIMA DOŠAO BEZ MASKE: Merkel, Biden, Johnson nosili, ali ne i on! Summit u znaku predsjednika Hrvatske!

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović danas je sudjelovao na summitu tridesetak čelnika zemalja članica NATO-a. Osim sastanka i razgovora, obavljeno je i zajedničko službeno fotografiranje na koje je predsjednik Milanović došao bez maske, iako treba reći da su svi ostali skinuli maske kada je fotografiranje počelo.

Čelnici su fotografiranje odradili bez maski, dapače dobili su instrukciju da skinu maske.

Međutim, predsjednik Hrvatske Zoran Milanović nije imao što skinuti jer je na fotografiranje došao bez maske za razliku od svih ostalih čelnika koji su na mjesto fotografiranja došli noseći zaštitne.

Ostali šefovi država su maske skinuli nakon što su zauzeli svoje pozicije ispred videozida na kojem je prikazan kratki video.

Nakon fotografiranja i gledanja videa, čelnicima je rečeno da ponovno stave maske i krenu prema dvorani broj jedan.

Osim Milanovića, i predsjednik Turske Erdogan nije nosio masku u situaciji kada većina drugih čelnika jest.

U jednom trenutku, predsjednik SAD-a Joe Biden prišao je Erdoganu koji u tom trenutku nije nosio masku.

The President had a friendly chat with President Biden at the NATO summit today.

The two leaders will meet again shortly to discuss bilateral and regional issues. pic.twitter.com/V4MwSrtFgi









— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 14, 2021