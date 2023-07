(VIDEO) Marseille pokošen nasilnim prosvjedom: Trgovci barikadiraju izloge, policajci suzavcem tjeraju bijesnu gomilu

Sukobi između policije i prosvjednika izbili su večeras u Marseilleu, javlja BBC. Društvene mreže su preplavljene snimkama koje prikazuju grupe policajaca u odorama za nerede, neki s štitovima, kako se kreću centrom grada, a u nekim slučajevima i trče.

Svjedoci tvrde da je policija koristila suzavac, dok se na jednoj snimci može vidjeti kako prosvjednici ispaljuju projektil na policajce. Analiza metapodataka snimki ukazuje da su snimljeni tijekom posljednjih nekoliko sati, izvještava BBC.

FRANCE – Marseille. It starts again.





Residents cowering in their homes as their livelihoods are destroyed by those who would bring it all crashing down.

They were welcomed and are now the aggressors.

