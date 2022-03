(VIDEO) ‘MAKNI MI SE OD AUTA, GDJE TI SMIJEŠ MENI AUTO SLIKAT?’ Ulovili ga u nedjelu: Za kameru skinuo gaće kad je shvatio da je ‘uhvaćen’

Autor: B.B.

Situacija koja je dokumentirana video snimkom pokazuje kako zapravo nastaju divlja odlagališta otpada te koliko su nekulturni ljudi koji ih stvaraju.

Naime, na otoku Pagu muška osoba je iskrcavala smeće iz kamiona uz cestu bez imalo srama, a Michael Stepanić se naišavši u automobilu zaustavio.

“Mi smo prolazili u autu, a tip je fino upravo iskrcao neki stari pomoćni krevet s kamiona ravno pored ceste. U kamionu su bile još neke stvari, i mogu pretpostavljati da bi i one završile na istom mjestu”, ispričao je Michael Stepanić za Morski.hr.

‘Na snimci se jasno vidi da ima nakanu skinuti gaće’

Dodao je kako su se potom zaustavili ispred njegova kamiona te je supruga izašla van.

“Dok sam ja parkirao, ona je otišla do njega i upitala ga jel se to smije tamo bacati, a on je rekao prvo da nije to on bacio (iako smo ga vidjeli kako to istovaruje), a potom je rekao da to on samo preslaguje. Ja sam izašao iz auta nakon minutu, dvije i rekao da ću ga prijaviti policiji za to. Počeo sam snimati, a on je nešto dobacivao u stilu ti ćeš to mene snimati i slično da bi se u jednom trenu okrenuo, skinuo trenirku i gaće i rekao mi da mu i to snimim”, kazao je Stepanić.

Međutim, kako kaže, upravo u tom trenutku kada je htio okinuti fotografiju, nešto je krivo stisnuo na mobitelu i prekinuo snimanje.

“No, na snimci se jasno vidi da ima nakanu skinuti gaće”, pojašnjava svoju dogodovštinu.

‘Makni mi se od auta, gdje ti smiješ meni auto slikat?’

“Potom smo mu ponovili da počisti to ili ćemo prijaviti sve. Kako sam se žurio na utrku nisam više imao vremena ni živaca se raspravljati s njime pa smo odjurili na utrku. Na povratku smo stali na istom mjestu i vidjeli da je maknuo taj pomoćni krevet što ga je izbacio”, prepričao je Stepanić i zaključio da je najvažnije da na kraju nije nikakvo smeće završilo u prirodi.

Međutim, upravo na ovakav način i nastaju divlji deponiji.

“Makni mi se od auta, gdje ti smiješ meni auto slikat?”, komentira muškarac u videu, dok snimatelj govori “Zovite policiju!”

Ženski glas govori “Pa niste policajac”, a muškarac u radnim rukavicama kaže “Jel’da? Ma nemoj. To je moja privatna stvar”, nakon čega je skinuo gaće.

Kako je to izgledalo u nedjelju na Pagu, pogledajte u videu: