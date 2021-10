(VIDEO) LUDO! IZGRADIO ROTIRAJUĆU KUĆU! Kusić objasnio: ‘Žena čas hoće s ove, čas s one strane!’

Autor: N.K

Na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine niknula je rotirajuća kuća.

Ovo neobično zdanje privuklo je pažnju javnosti, a vlasnik Vojin Kusić objasnio je kako je došlo da se njegova kuća u Srpcu, naizgled po svemu obična, rotira.

Kazao je kako je to učinio zbog žene.

“Kada sam radio obiteljsku kuću, žena je rekla: ‘Želim da spavaća soba bude pored puta da me bude sunčeve zrake.’ Dnevni boravak je išao s druge strane. Onda joj je to dosadilo. ‘Osjećam se zatvorena kao u kavezu. Hoću vidjeti tko mi ulazi u dvorište i tko mi je pored puta’, kazala je. Tada sam pregradio zid. Radio sam dnevni boravak s druge strane i imao pune ruke posla. Onda sam počeo ovo raditi. Kada su me pitali zašto, rekao sam da mi je dosadilo. Žena čas hoće s ove, čas hoće s one strane. Sada se okreće pa neka vidi kako će”, ispričao je Kusić za Nova BH i našalio se kako kuću možete okrenuti i kada vidite da idu neželjeni gosti.

Ispričao je i anegdotu koja se dogodila nakon zabave povodom izgradnje neobične kuće.

“Kuća je stajala na drugoj strani, ne tamo gdje su ušli. Pa kad izađu kažu – a kud ja sad trebam svojoj kući?” kroz smijeh se prisjetio Vojin koji je kuću većinom projektirao i izgradio sam.