(VIDEO) LJUDI SPAŠAVALI ŽIVU GLAVU! POTRESI DRMAJU SVIJETOM: Pakistan se opasno tresao, propale ceste, poginulo najmanje 20 osoba

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više od 200 ozlijeđeno u potresu koji je pogodio jug Pakistana, izjavio je u četvrtak generalni direktor Uprave za upravljanje katastrofama Naseer Nasir.

Potres magnitude 5,7 bio je relativno plitak na 20 km (12 milja) s epicentrom 102 km (62 milje) istočno od Quette, objavio je američki Geološki zavod (USGS).

Više od 100 kuća od blata se srušilo i veliki broj je oštećen, uključujući i vladine zgrade. Stotine ljudi ostalo je bez krova nad glavom, rekao je za Reuters zamjenik povjerenika u gradu Harnai Sohail Anwar,

#earthquakePakistan #Pakistan#UPDATE: The death toll rose up to 25 and hundreds of people were injured after magnitude 5.7 earthquake via USGS struck the northeast of the city of Harnai, Pakistan. pic.twitter.com/RZFnqCSpZU

