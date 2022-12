(VIDEO) LAVROV ŠOKIRAN IZAŠAO IZ WC-a U ŠVEDSKOJ! Ruski ministar nije mogao vjerovati: ‘Nemate pojma koliko je to nehumano’

Ministar vanjskih poslova Rusije, Sergej Lavrov, govorio je o iskustvima tijekom posjeta zapadnim zemljama te podijelio jedno, za njega jako neugodno iskustvo iz Švedske.

S obzirom na to što je rekao, čini se da je bio poprilično šokiran onime što je tada doživio.

Naime, Lavrov je bio na sastanku OECD-a (Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj) prošle godine kada je tijekom pauze pitao gdje je toalet.





“Oprostite na detaljima, no oni su mi pokazali vrata na kojima je pisalo WC. Pitao sam je li to za dame ili muškarce, a oni su mi rekli da je to sve zajedničko. Nisam mogao vjerovati, ali baš tako je bilo. Ma nemate pojma koliko je to nehumano, zajednički zahodi, jednostavno nehumano”, ispričao je Lavrov, ne skrivajući koliko je zgrožen time što je doživio.