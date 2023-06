(VIDEO) Krvoproliće u francuskom gradu! Izbodena dječica, Macron: ‘Neki su između života i smrti’. Napadač je tražitelj azila

U Annecyu, alpskom gradu na jugoistoku Francuske, blizu granice s Italijom i Švicarskom, jutros se dogodio stravičan napad.

Četvero male djece i jedna odrasla osoba ozlijeđeni su u napadu nožem koji je počinio muškarac u parku.

AFP navodi da su tri osobe u kritičnom stanju, od čega je dvoje djece. Ovi su podaci proturječni ranijim izvješćima da je ozlijeđeno ukupno osam osoba.

Ministar Gerald Darmanin potvrdio je da je policija svladala i uhitila počinitelja.

“Nekoliko ljudi, uključujući djecu, ozlijedio je pojedinac naoružan nožem na trgu u Annecyju. Osoba je uhićena zahvaljujući brzoj intervenciji policije”, objavio je na svom službenom Twitteru.

Regionalni zamjenik Antoine Armand opisao je napad kao “gnjusan” i rekao da vlasti provode istragu. Francuska premijerka Élisabeth Borne je na putu prema mjestu događaja.

Policija je objavila da je osumnjičenik za napad Abdalmasih H., sirijski izbjeglica koji je legalnim putem ušao u Francusku. Zahtjev za azilom je podnio 28. studenog 2022.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron tvitao je o napadu nožem, nazivajući ga činom “kukavičluka”.

“Apsolutni kukavičluk jutros u parku u Annecyju. Djeca i odrasli su između života i smrti. Nacija je u šoku. Naše misli su s njima, njihovim obiteljima i hitnim službama”, napisao je Macron na Twitteru.

U javnost izlaze brojni detalji napada u Annecyz. U parku pored jezera su djeca u dobi od oko tri godine bila u jutarnjem izletu kada se pojavio muškarac s nožem i počeo ih bosti.

Pobjegao je s mjesta događaja, a zatim nasrnuo na starijeg muškarca koji je šetao u blizini. U tom trenutku intervenirala je policija, a napadač je pogođen u noge i svladan. Dvoje djece i stariji muškarac nalaze se u bolnici u životnoj opasnosti. Policija kaže da je napadač Sirijac, star 45 godina, koji je tražio status izbjeglice.

Društvenim mrežama kruži snimka koja navodno prikazuje bijeg napadača. Navodno se tamo našao i bivši igrač nogometnih klubova Saint-Etiennea i Liverpoola Anthony Le Tallec, koji je karijeru završio u Annecyju, gdje i danas živi.

On je u trenutku tragedije trčao i naišao na napadača nedugo prije nego što su ga na njega ustrijelili policajci. O tome je izvijestio u Instagram Storyjima.

#Breaking: Update – Video footage reportedly taken minutes after the terror stabbing attack in #Annecy, #France, showing you the Syrian suspect running away after being chased by locals, while people scream for help in the background for the children that had been stabbed. pic.twitter.com/WufuLkgMkf

