(VIDEO) KREŠIMIR BUBALO KOMENTIRAO DOPISIVANJE ŽALAC-RIMAC I ‘AFERU AP’: ‘To je kao u šahu, kad potrošite previše pijuna, onda se dođe do kralja!’

Autor: Dnevno.hr

“S nepunih 18 godina uzeo sam pušku u ruke i branio Osijek, a briselski dječaci nisu bili u takvoj situaciji – izjavio je u Bujici na Z1 televiziji, Krešimir Bubalo, član predsjedništva Domovinskog pokreta i potom prokomentirao najnovije svađe Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića: “Sa zagrebačkih ulica, od dva velika ega, ne vide se dva brda”.

Posebno je prokomentirao aferu AP i dopisivanje bivše Plenkovićeve ministrice Žalac s državnom tajnicom Rimac, koje je predmet interesa europskih istražitelja: “Na to gledam kao u šahu – kad potrošite previše pijuna, onda se dođe do kralja!”

Vjerujem da će europski tužitelji odraditi dio posla, koji možda neće hrvatski – nastavio je Bubalo, a na pitanje može li Plenković završiti k’o Sanader, odgovorio je: “To je stvar procjene tužiteljstva! Već sam rekao da je nezgodno kad potrošite puno pijuna, a u ovom slučaju možemo govoriti i o dvije kraljice, koje su prilično ljute! Vrijeme će pokazati…”





Pohvalio Natašu Tramišak

Komentirao je i smjenu ministrice Nataše Tramišak: – Radila je dosta korektno. Čak sam je pohvalio prije dvije godine, kada je napravila kartu podjela NUTS2 regija i ispravila nepravdu koja je bila napravljena Slavoniji za vrijeme SDP-ove Vlade. Slavoniju su tada praktički spojili sa Zagrebom i nismo mogli povlačiti toliko europskih sredstava, no, to je ispravila. Nastupila je odrješito i jasno, međutim, kada radite dobro, to ne mora značiti da ćete i ostati u ovoj Vladi!

Usporedio je Plenkovića i Dalića: “Dalić je trener reprezentacije pet i nešto godina, a nije promijenio svojih 22 igrača i postigao je vrhunske rezultate. Da nije postigao bilo koji od tih rezultata, vjerojatno bi ga smijenili… Ali, on je čovjek koji razvija momčad, timski duh, nacionalni ponos i domovinsku snagu unutar hrvatske nogometne reprezentacije, koja je u najboljem mogućem svjetlu promovirala Republiku Hrvatsku u svijetu. Dalić nije mijenjao svoje igrače, kao što se to radi u Plenkovićevoj Vladi.”

O Anušiću: ‘Završen je proces prilagodbe HDZ-a lijevom biračkom tijelu!’

“Umanjivanjem vrijednosti i moći struje Ivana Anušića u desnom biračkom tijelu, završen je proces prilagodbe HDZ-a lijevom biračkom tijelu,” konstatirao je Krešimir Bubalo: “Otišli su prema lijevom centru i Plenkovićev HDZ se značajno razlikuje od Tuđmanovog HDZ-a. Spirit koji ga je vodio sve ovo vrijeme, sada je daleko od onog Tuđmanovog HDZ-a!”

Kakav je bio Tuđman, a kakvi su danas ljudi u vrhu HDZ-a vidi se i po obnovi, napominje Bubalo: “Tuđman je u tri godine sazidao ili obnovio 158 tisuća kuća na dijelu Hrvatske koji je bio pogođen velikosrpskom agresijom, a ovi su nakon potresa uspjeli napraviti par kuća u tri godine!”

Kritički o uvođenju eura

Posebno kritički govorio je o uvođenju eura i padu standarda građana, te enormnom rastu cijena koji je uslijedio nakon 31. prosinca 2022. godine, unatoč drukčijim najavama premijera i guvernera: “Sad vidimo da je unuka iz Plenkovićeva propagandnog spota za uvođenje eura, bila u pravu kada je rekla: ‘Bako, bako, cijene će porasti!’ Baka je bila prilično samouvjerena, nažalost, uzalud…

Sve zemlje koje su ulazile u europodručje imale su rast cijena od 0,2 do 2,5 posto, a Hrvatska je prva zemlja koja je ušla potpuno nepromišljeno, u vremenu kad je inflatorni pritisak bio dosta velik,” nastavio je Bubalo, koji dolazi iz realnog sektora: “Prošle su godine pokušali prikriti taj pritisak raznim mjerama, koje nisu bile vidljive ni u javnim poduzećima ni u hrvatskom proračunu.”









Nastavio je kritički o tzv. mjerama aktualne Vlade: “Mediji su puštali reklame da je Vlada izdvojila toliko i toliko novaca, a to se u proračunu vidi tek ove godine, kao i najave da se pojedini javni sustavi trebaju dokapitalizirati ove godine, novcima koji su potrošeni prošle… Tu su i kriteriji iz Maastrichta, kojima su trebali udovolji prije ulaska u eurozonu. Prije svega, govorimo o inflaciji, cijenama i državnom deficitu… Puno je kriterija koje smo morali ispuniti, no, vođena je politika prikrivanja i forsiranja ulaska u euro prostor…”