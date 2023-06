(VIDEO) Kraj suludog kaosa: Pogledajte kako izgleda odlazak Wagnerovaca iz Rostova

Nakon kaotičnog dana tijekom kojeg je šef ruskih plaćenika Wagner Jevgenij Prigožin pokušao vojni udar poslavši konvoje boraca prema Moskvi, čini se da se situacija pomalo stišava nakon što je postignut dogovor o povlačenju iz Rostova.

Ranije tijekom dana guverner regije je zamolio stanovnike da ne putuju u središte grada i, ako je moguće, da ne izlaze iz svojih domova nakon Wagnerove pobune.

Ali čini se da se napetost večeras smanjila.

U nepotvrđenim objavama na Telegramu snimke pokazuju Wagnerove trupe kako se rukuju s mještanima i vraćaju se u svoja oklopna vozila. Na jednoj fotografiji dvije djevojke slikaju selfie ispred Wagnerovog tenka.

Ruska državna TV postaja RT izvještava da se Wagnerove trupe pakiraju u Rostovu, uz video snimke Wagnerovih vojnika koji se spremaju za odlazak.

RT’s correspondent on the ground in Rostov-on-Don says the Wagnerites are already packing up and preparing to leave the city. https://t.co/A3R8ukIgEo pic.twitter.com/BPbYyoJliR

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023