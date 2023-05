(VIDEO) ‘KONAČNO IMAMO DOKAZ!’ Što se to događa na Jadranu? Ribari otkrili sav užas nevidljiv s kopna

Autor: Dnevno.hr

Ribarima iz Kraljevice i Rijeke puna je kapa štete i troškova, pa su se ovih dana pobunili zbog sve češćeg neželjenog ulova u svoje mreže.

Naime, nije riječ o krivoj vrsti ribe, pa čak ni sve češćem otpadu kojeg nažalost love, već o armiranom betonu. No, otkud armirani beton nasred Riječkog zaljeva?

“Evo konačno i dokaza nekorektnosti prema koćarima Riječkog zaljeva. U ogromnim količinama armirani beton ispušten u more u više navrata. Do sad su svi ostajali bez saka sa sakupljenom ribom, dijelova mreža, pa čak i čitavih mreža. Za sada nas Bog čuva i pravo je čudo da se nije neki brod prevrnuo i to samo zato što koćarimo s rukom na gasu motora.





‘Divlji greben u smjeru Beloga’

Po nakupinama organizama je jasno vidljivo odakle je materijal izvađen, kao dokaz tvrdnjama o opasnosti u podmorju koje su nepropisno ispuštene iz maona (=teglenica za prijevoz teškog tereta, poput kamena, pijeska i/ili građevinskog otpada)”, rekao je ribar iz Kraljevice koji je snimio ove kadrove za Morski.hr

“Nevere su učestale i samo je pitanje kad će se veće zlo dogoditi. Apeliram na ministarstva da istraže što se tu dogodilo i tko je odgovoran. Pretpostavljam da se na tom mjestu stvorio i divlji greben u smjeru Beloga”, kaže i dodaje da će se ovih dana sastati ribari s ovog područja kako bi poduzeli sve da upozore na potrebu uklanjanja betonskog otpada s dna Riječkog zaljeva.

U videu detaljno pojašnjava što su ulovili i upozoravaju odgovorne da nešto poduzmu, možete ga pogledati ovdje.