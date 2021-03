(VIDEO) Komemoracija za Milana Bandića: ‘Obilježio je suvremenu povijest, postao najveći nakon Tuđmana’

Autor: Mia Peretić

U 11 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu počela je komemoracija za preminulog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Uz obitelj, suradnike, predstavnike Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga komemoraciji su prisustvovali brojni političari i prijatelji, a zbog epidemioloških mjera može doći oko 150 uzvanika.

Oproštajne ogovore držali su Bandićev dugogodišnji prijatelj Ratko Maričić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba.

Puštao se i video o životu i djelu Bandića, kao i glazbeni broj ”Zagreb, tak’ te imam rad”.









11:35 Govori Jelena Pavičić Vukičević.

“Danas trebamo slaviti ispunjenje jednog života, no ne možemo zaboraviti tugu koja pripada smrtnicima, napustio nas je jedan od najvećih među nama. Zagrebački gradonačelnik, čije će ime biti upisano zlatnim slovima, političar koji je obilježio našu suvremenu povijest, a svojim talentom postao najveći nakon Franje Tuđmana, što mu priznaju i mnogi politički neistomišljenici. Živio je za Zagreb, ugradio se u hrvatsku metropolu i izgorio za nju. Bio je svoj i neponovljiv, široke hercegovačke duše i purgerskog šarma i neiscrpne energije, iza njega ostaju djela. Njegovim odlaskom Zagreb i Hrvatska su izgubili puno. Dragi Milane, otišao si ponovno, nepobjediv, smrt te poput iznenadne oluje istrgnula iz obitelji, grada kojem si poklonio život, stranke i zavičaja, Hercegovine koje te voljela i poštivala.”

11:34 Siriščević čita poruku sućuti koju je poslao Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.









“Primite moje saučešće, govore da su rijetki oni koji traju, a traju oni koji istraju. Teško je naći riječi utjehe, ostaje spoznaja da je Milanov trag ostao u Zagrebu ali i regiji”.

11:31 Zagrebačka filharmonija svira pjesmu “Tvoja zemlja” Vice Vukova.

11:25 Siriščević čita poruke sućuti čelnika pravoslavne crkve, Islamske zajednice i samostana crkve u Kninu.

11:20 Ministrica Nina Obuljen Koržinek izrazila je sućut obitelji Milana Bandića.









“Bio je na čelu grada dva desetljeća, suradnja Zagreba i Vlade bila je obilježena uzajamnom željom da se doprinese razvoju grada i boljitku građana. S Bandićem smo surađivali vodeći se tim idejama i principima, podupirali smo razvoj grada. Tijekom proteklih godinu dana nakon potresa naša je suradnja bila dodatno motivirana da pomognemo onima koji su ostali bez doma. Često smo se susretali na kulturnim događanjima. Bandić je živio svoje političko i javno djelovanje u najdoslovnijem smislu riječi, iza njega su ostali brojni kapitalni projekti, ali i male humane geste. Sugrađani će ga pamtiti po ljudskoj neposrednosti, politički oponenti su iznosili stavove o načinu na koji se upravljalo gradom, no građani su mu šest puta dali povjerenje. Prihvaćao je različitosti, njegovao je dobre odnose s pripadnicima manjina i vjerskih zajednica, dan Milana Bandića trajao je puno dulje od prosječnog. Još jednom izražavam sućut”.

11:18 Zagrebačka filharmonija svira “Vraćam se Zagrebe tebi”.

11:10 “Milana sam upoznao kada se kod nas puno razgovaralo na sastancima i iznova planiralo, Milan nas je s govornice pozvao imamo li plan od lani. Idemo raditi, pozvao nas je, uvijek je bilo tako. Ma koliko da se čini da je naglasak na raditi, poanta je bila na zajedničkoj akciji i radu. Iako je bio gradonačelnik s najdužim vremenom obavljanja te dužnosti, nije bio samo gradonačelnik. U vrijeme kada su svi bježali iz kruga socijaldemokracije, on je uspio okupiti ljude u tom krugu. S nama je radio na jačanju SDP-a Zagreba i to uspješno, jer da nije bilo tako, ne bi ga građani ponovno birali. Volio je Zagreb, nije smatrao da je bogom dano da bude tako. Smatrao je da je izabran da služi gradu i građanima, za njega su prije svega bili ljudi sa svim svojim potrebama i navikama. Ljudi su ga voljeli, znao je Milan da je sloboda i demokracija opće dobro, no ne dovoljna da zadovolji ljudske potrebe koje, kako je rekao, nemaju ni lijevi ni desni predznak. Tu njegovu nit neki nisu shvatili. Dao je sebe Zagrebu”, rekao je njegov prijatelj Ratko Maričić.

11:08 Program vodi Dražen Siriščević. Svi zainteresirani građani će prijenos komemoracija prate i na video zidu na otvorenom pored HNK.

11:00 Počela je komemoracija u HNK. Na početku Zagrebačka filharmonija izvodi Adagio for Strings Sameula Barbera.

10:56 “Mi smo rođeni u istom mjestu, bili smo prijatelji, zadnjih desetak godina smo puno surađivali oko stvari u kojima sam mogao pomoći. Nažalost zasad ne vidim njegovog nasljednika”, rekao je Ljubo Jurčić.

10:43 Stigla je Bandićeva mlada suradnica Natalija Prica.

10:40 Došli su i Ivan Zvonimir Čičak, Slobodan Ljubičić Kikaš, bivši šef Zagrebačkog Holdinga.

10:35 U Knjigu žalosti povodom smrti Milana Bandića u Zagrebačkoj gradskoj skupštini upisao se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Izrazio je sućut obitelji i prijateljima. “Imao je dobru političku karijeru. Nisam poznavao nijednog političara s tolikom radnom energijom i tolikom strasti za poslom, po tome ćemo ga se sjećati”, rekao je Jandroković.

10:30 U srijedu je u Zagrebu Dan žalosti povodom smrti gradonačelnika Milana Bandića. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja i isticanjem crnih zastava na objektima u kojima su smještena gradska upravna tijela, Gradska skupština Grada Zagreba, tijela mjesne samouprave, trgovačka društva i ustanove kojima je Grad Zagreb vlasnik ili osnivač.

10:25 U HNK su stigli Bandićeva udovica Vesna Bandić i Pavle Kalinić, prijatelj preminulog gradonačelnika i šef gradskog Ureda za hitne situacije. Stigla je i Ana Stavljenić Rukavina, bivša ministrica zdrastva i još jedna Bandićeva bliska suradnica.

10:10 “Jako me iznenadila Bandićeva smrt, no on je živio 200 na sat i sve je htjelo da tako i završi. Nije se štedio ni pazio, nije slušao savjete doktora i prijatelja, vozio je po svome i organizam to sve očito nije mogao izdržati. Preveliki je teret nosio na leđima, bio je zdravstveno narušen, nije htio odmoriti i tako je nažalost završio”, rekao je Bandićev dugogodišnji prijatelj i suradnik Duško Ljuština.

10:00 Zbog posjeta Istri, odnosno Slavoniji, na komemoraciju neće doći predsjednik Zoran Milanović ni premijer Andrej Plenković.