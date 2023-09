(VIDEO) Katastrofa na poznatom festivalu, deseci tisuća su zarobljeni: ‘Čuvajte hranu i vodu’

Desecima tisuća ljudi koji sudjeluju na festivalu Burning Man u pustinji Nevade rečeno je da čuvaju hranu, vodu i gorivo jer su zaglavili u Black Rocku nakon što je jaka kišna oluja pogodila to područje i pustinju pretvorila u blato, rekli su organizatori festivala.

Zračna luka u Black Rock Cityju, udaljenom području na sjeverozapadu Nevade, ostaje zatvorena i zabranjena je vožnja u grad ili iz njega, osim vozilima hitne pomoći, objavili su organizatori na X, platformi društvenih medija ranije poznatoj kao Twitter.

“Nemojte putovati u Black Rock City! Pristup gradu je zatvoren do kraja događaja i morat ćete se okrenuti”, stoji u jednoj izjavi.

“Evakuacija bi mogla potrajati. Gusto blato doslovno se lijepi za cipele i sve što dotakne. Vozilima je zabranjen izlaz, mogu pokušati samo hitne službe”, poručili su.

No access in or out of #BurningMan after storm — conditions are bordering on disaster with over 70,000 people currently trapped, told to shelter-in-place and conserve resources after rains turned the playa into an undrivable mud pit overnight.

This is a developing story. pic.twitter.com/0AWGEMzAjZ









— Festive Owl (@TheFestiveOwl) September 2, 2023