(VIDEO) KATAKLIZMA NA POMOLU? London ‘guta’ bijesna bujica vode, ljudi u šoku: ‘Živim ovdje cijeli život, ali ovako nešto nikad nisam doživio’

Nakon što su stravične poplavene nedavno poharale i devastirale djelove Njemačke i Austrije, u kataklizmički prizori od nedjelje popodne pristižu iz Londona.

Naime, snažna kiša poplavila je bolnice, podzemne željeznice i ulice u istočnom djelu grada.

Dvije bolnice su zbog poplavljenih odjela hitne pomoći zamolile pacijente da ne dolaze, javlja BBC.

Bujice vode onemogućile su promet, a neka su se vozila zaglavila nasred ulica.

“Rođen sam u Londonu i živim ovdje cijeli život, ali ovako nešto nikad nisam doživio”, rekao je 28-godišnjak za BBC.

And now it’s London with your daily nightmare flood.

Via @R0bday

pic.twitter.com/hnONeAD2aw

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) July 25, 2021