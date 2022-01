(VIDEO) KAOS ZBOG CIJENA PLINA: U Kazahstanu izbili masovni prosvjedi, ljudi upali u ured gradonačelnika, policija ispaljuje suzavce

Protuvladini prosvjednici u glavnom kazahstanskom gradu, Almatyju, upali su u ured gradonačelnika drugog dana prosvjeda zbog cijena goriva.

Tisuće ljudi izašlo je u srijedu na ulice unatoč izvanrednom stanju u nekim područjima. Predsjednik je u utorak razriješio vladu i rekao da će se vratiti niže cijene goriva.

Prosvjedi su rijetki u naftom bogatoj bivšoj sovjetskoj zemlji, koju vlada strogo kontrolira.

Protesters now storming the main government building in Kazakhstan’s largest city Almaty. pic.twitter.com/lemKcpILL8

U Almatyju je policija ispalila suzavac na gomilu od nekoliko tisuća prosvjednika, ali ih nije uspjela spriječiti da uđu u ured gradonačelnika, prenosi AFP. Na snimci na društvenim mrežama vidljiv je oblak dima koji se diže iz zgrade, a čula se i pucnjava.

Šef gradske policije Kanat Taimerdenov rekao je da su “ekstremisti i radikali” napali 500 civila i opljačkali stotine poduzeća. Postoje i izvještaji da se u drugim gradovima u blizini službenih zgrada okupilo mnoštvo, a čini se da su internetske usluge isključene diljem zemlje, piše BBC.

⚠️ Confirmed: #Kazakhstan is now in the midst of a nation-scale internet blackout after a day of mobile internet disruptions and partial restrictions.

The incident is likely to severely limit coverage of escalating anti-government protests.

📰 Report: https://t.co/Op5GwzXKbh pic.twitter.com/pdHJkJFe7v

— NetBlocks (@netblocks) January 5, 2022