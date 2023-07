(VIDEO) Kaos u Skupštini Kosova: Zastupnici se žestoko potukli, padale su šake

Na sjednici Skupštine Kosova održanoj u četvrtak došlo je do žestokog fizičkog obračuna između zastupnika vladajućeg Samoopredeljenja i zastupnika iz oporbe.

Naime, u trenutku izbijanja incidenta Albin Kurti je govorio o planu za deeskalaciju na sjeveru, njemu je u jednom trenutku prišao zastupnik PDK-a Mergim Ljuštaku i polio ga vodom. Tada je nastao opći kaos u dvorani, a neki zastupnici su u obranu Kurtija, dok su drugi priskočili oporbenjacima.

A big brawl at #Kosovo Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. pic.twitter.com/0CtZArYZTP





— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) July 13, 2023