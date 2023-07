(VIDEO) Kaos na ulicama Tel Aviva: Automobilom se zabio u gomilu ljudi, broje se ozlijeđeni

U stravičnom napadu koji se danas dogodio u Tel Avivu, sedam osoba je ozlijeđeno, od kojih su tri u teškom stanju, priopćila je izraelska policija.

Kako piše BBC, napadač je vozio vozilo prema sjeveru ulicom Pinchas Rosen gdje je namjerno udario u grupu pješaka ispred trgovačkog centra da bi nakon toga izašao iz vozila i napao civile oštrim predmetom.

Hitne službe su na mjestu događaja, a žrtve su prevezene u bolnice Beilinson i Ichilov.

Reuters izvještava da je osumnjičeni napadač Palestinac s Zapadne obale. Napad se dogodio u jeku novih napetosti. UN-ov humanitarni ured izvijestio je da je najmanje deset osoba, uključujući troje djece, ubijeno nakon napada izraelskih snaga na izbjeglički kamp u palestinskom gradu Jeninu. Svjetska zdravstvena organizacija također je izvijestila da hitne službe nisu uspjele pristupiti kampovima kako bi pružile medicinsku pomoć ozlijeđenima.

U međuvremenu, Hamas je preuzeo odgovornost za napad u Tel Avivu, izjavio je glasnogovornik Muhammed Hamadeh.

