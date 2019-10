(VIDEO) KAOS NA LUKSUZNOM KRUZERU: Putnici pobjesnili na hrvatskog kapetana: Kanalizacija procurila, ustajala hrana! Pogledajte što su mu sve vikali!

“Obećano nam je nevjerojatno putovanje, obilazak svih tih čarobnih mjesta, a pretvorilo se u odmor iz pakla”, kazala je jedna bijesna putnica nakon okončanog krstarenja Sjevernim morem na kruzeru Norwegian Spirit američke kompanije NCL.

Na luksuznom kruzeru Norwegian Spirit američke kompanije Norwegian Cruise Line (NCL), koji krstari Sjevernim morem i na kojem krstarenje košta četrdesetak tisuća kuna (oko 5800 eura) izbila je pobuna putnika. Na meti više stotina putnika našao se kapetan Teo Radun, inače Splićanin, na kojeg su putnici svalili svoj bijes tvrdeći da su gadno prevareni i da im se dvotjedno krstarenje, najavljeno kao “obilazak mističnih fjrodova” i “avantura života”, pretvorilo u odmor iz pakla.

Daily Mail piše kako je Norwegian Spirit isplovio 27. rujna iz Souththamptona, a najavljeno je da će krstariti od Francuske preko Amsterdama i Islanda do Norveške. No, u Le Havre i Amsterdam brod uopće nije pristao zbog snažnog vjetra. Otkazano je i pristajanje u Reykyavik, a nakon što je kruzeru odbijeno i pristajanje u Greenock pored Glasgowa, kapetan je odlučio brod odvesti do putnicima nimalo atraktivnog Belfasta. U Norveškoj, gdje je bilo predviđeno razgledanje “čarobnih fjordova”, kruzer je pristao u gradić gdje nije bilo gotovo nikoga i sve je bilo zatvoreno uključujući restorane, a fjordove su mogli vidjeti samo izdaleka.

Ali, ni to nije sve. Putnici su se na društvenim mrežama požalili i na ustajalu hranu koja im je bila poslužena u restoranu na kruzeru, a došlo je i do kvara na brodskoj kanalizaciji zbog čega su zahodske školjke u kabinama bile začepljene.