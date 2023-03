(VIDEO) ‘KAKVE PIZ*E OD LJUDI, SAMO SJEDE’ Curu u tramvaju maltretirao pijanac, nitko joj nije pomogao: ‘Lupao me po ruci, ma užas’

Autor: Dnevno.hr

Vožnja tramvajem mnogima nije omiljena zabava u životu. Osim što ljudi kukaju da ne voze dovoljno često i da su prespori, u tramvaju ste uz to prisiljeni “uživati” u društvu osoba koje ne poznajete. Nažalost, sudeći po posljednjem primjeru iz Zagreba, neki ljudi čak ni u javnom prijevozu ne umiju zadržati minimum kulture, već svojim ponašanjem teroriziraju druge putnike.

Na Redditu, omiljenom okupljalištu anonimnih komentatora i internetskih ratnika, osvanuo je video iz tramvaja na kojemu se vidi vidno pijani muškarac koji prati mlade djevojke.

“Stariji čovjek ganja cure po tramvaju, u početku me lupao po ruci, a ja nisam reagierala pa je prešao na druge cure”, napisala je na početku objave djevojka koja je pokrenula raspravu i objavila snimku.





‘Nikad više nedjeljom u tramvaj’

Pojasnila je u komentarima i kako su ostali putnici vidjeli što se događa, no nitko nije reagirao, kao ni kada se okomio na druge dvije djevojke.

“Ma užas, nikad više neću nedjeljom navečer ići u tramvaj”, poručila je djevojka.

Naravno, komentarori su se podijelili u dva suprotstavljena tabora. Dok su neki osudili pasive promatrače, drugi su pisali da “je lik samo pijan” i da “evo sad ženama ravnopravnost”.

“Kakve pizde od ljudi sjede i stoje, sram i stid”, jedan je od komentara.









“Nitko ga neće sterat u kurac, snima se samo, strašno. Papci”, pišu zgroženi ljudi.

‘Debosi se lijepe na mlađe cure’

“Da je bio samo jedan pravi muškarac u tramvaju ovo bi se spriječilo. Tužno u što se svijet pretvorio”, dodaju.

Jedna se žena prisjetila kako je i sama prošla kroz sličnu dramu.









“Mene je lik (trijezan) isto u tim godinama pratio iz kafića do i u tramvaj na črnomercu u 12 mjesecu i na svaku negaciju daljnjeg razgovora je povisivao ton. Nitko u okolici nije reagirao čak ni kad je iz obijesti nakon što je određena klasična save taktika izjurio iz tramvaja i svom snagom krenuo udarati tamo s vanjske strane di ja sjedim.

Ono što muški po komentarima očito ne shvaćaju je da i je bilo koja žena odreagirala lik to ne bi doživio 2% već bi samo eskalirao. Ovakvi debosi se lijepe na mlađe cure jer smatraju žene slabijima i to je to. Povuku se čim vide da muško reagira pa makar bio 170 cm i 60 kg”, pojasnila.

Pepper sprej za rođendan

Mnogi su djevojci predložili da kupi pepper sprej, a neki su pak otvoreno piznali da ne bi ustalali sa svoje stolice i pomogli.

“Je, svi se jedva čekamo ujutro probudit i natezat se sa pijancima i bolesnicima. Da riskiram vlastito zdravlje,potencijalno život (ako budala ima neki nožić npr šta uopće nije nemoguće) zbog ljudi koje ne poznajem? Ili ono najgluplje, da popušim neku prijavu jer sam htio pomoći nekome? Neka fala”, poručio je jedan muškarac.

Summa summarum, prestrašno.