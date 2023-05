(VIDEO) ‘KAKVE BRE CRNE KAMIONČIĆE?’ Vučića preko telefona nasamario Hrvat: ‘Dođite da vas Milanović za ljeto onako gnjuri, pa vi malo njega’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Riječki komičar Davor Jurkotić na svom je Facebooku podijelio snimku svog razgovora s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem iz 2015. godine kada je Zoran Milanović bio premijer.

“Jedan od najgledanijih poziva u cijeloj regiji koji je skoro izazvao i diplomatski skandal. Ovo je jedini poziv gdje ja nisam zvao nikoga, ovdje je Aleksandar Vučić zvao Zorana Milanovića, a dobio mene”, napisao je Jurkotić ispod objave na Facebooku.

Za Vučića našao vremena

“Dobar dan, Vučić je”.

“Dobar dan, poštovanje, ovdje tajnik Tokić. Kako je, jeste dobro gospodine Vučić?”

“Evo, starački, hvala na pitanju”, odvratio je on.

Nakon još koji trenutak ćaskanja o vremenu, navodni tajnik tadašnjeg hrvatskog premijera kazao je Vučiću kako mora pričekati još koji trenutak dok ga spoji s Milanovićem, koji je, kako je naveo “podosta bolestan, otkazao je sve sastanke, no da je za Vučića našao vremena”.

‘Ja sam mator čovjek’

No, onda je Jurkotić krenuo:

“Nego, kako ste malo da nam dođete u posjetu, malo kupanje, more, plivanje, jastučići…!”









“Nisam ja za jastučiće i kupanje, ja sam mator čovjek”, uzvratio mu je Vučić.

“Pa zašto ne, onako da si stavite jedan šlauf, pa da lijepo plivate. Bilo bi dobro da dođete ovo ljeto, pa da vas Milanović onako gnjuri, pa vi njega malo gnjurite, pa jedan ostane pod vodom…”, nabrajao je Jurkotić, a Vučić je potom pitao:

‘Jeste li vi voljeli da se špricate?’

“Da ne bi ja ostao udavljen na kraju krajeva?”









“A ne zna se tko bi tu koga, znate…i onda imamo navijače, jedni se deru Zoki, Zoki, drugi Saša Aco, dok vi jedan drugoga gnjurite, gnjurite, gnjurite i najedanput jedan ne izađe, to bi bilo odlično”, kazao je ‘tajnik’, na što mu je Vučić zahvalio, a ovaj u dahu nastavio:

“Ili da se možda s onim pištoljima špricate, to bi isto bilo lijepo, da…sjećam se kad se prošlog ljeta Zoran špricao s grčkim premijerom, dolje kad su bili na Hvaru, pa to je bio piš. Onako, malo su popili, pa ovaj špricne njega, pa ovaj njega i tako. Jeste li vi voljeli da se špricate?”, upitao ga je.

‘Kakve bre crne kamiončiće?’

Vučić je uzvratio: “Ja sam sav nekakav poseban, u pogrešnom smislu riječi. Ništa što su normalni ljudi radili, normalna djeca – ja nisam.”

“Znači, niste bili dijete?”, pitao je Jurkotić.

“Jesam, igrao sam se s loptom”, odgovorio je srpski predsjednik.

“A jeste li imali kamiončić?”, glasilo je sljedeće pitanje, na što se već moglo čuti da je Vučiću dozlogrdio razgovor: “Kakve bre crne kamiončiće?”

“Pa ono, kamiončiće, da ste gurali kamiončiće”, bio je uporan Jurkotić, na što je Vučić odgovorio: “Nisam, mi smo sirotinja bili.”

‘Nego, gdje je Šešelj?’

A onda je nastavio s novim setom pitanja:

“Nego, gdje je Šešelj?”

“Otkud ja znam gdje je on, on ima svoj neki posao…nego ako vi hoćete, ako ne može Zoran sada, neka on nazove na ovaj broj kad god hoće”, kazao je Vučić želeći prekinuti razgovor.

Potom je uslijedilo Jurkotićevo urlanje “Zoki, Zoki…”, potom lavež psa isprekidan s objašnjavanjem Vučiću kako je Milanović taman nabavio psa kojeg je nazvao Vuk, pa ga je ispitivao ima li on psa, da bi se tek nakon nekog vremena pojavio navodni Milanović, tadašnji premijer.

Razgovor s ‘Milanovićem’

A onda je Jurkotić, glumeći Milanovića samo nastavio razgovor, samo promuknutim glasom:

“Halo, ma glas mi je nikakav, ne mogu uopće pričati, ne znam jel me uopće čuješ?”

“Čujem, ali neću dugo držati”, uzvratio je Vučić već sumnjičavo, no potom je pitao: “Hoćeš li dolaziti u Beograd na dva sata ili dva dana jer ja imam neke prijedloge u vezi….(cenzura)….”

Lažni Milanović je potom odgovorio: “Vidi ovako, ajde da te zvrcnem, tu je sada došao pas, je*ote katastrofa. Zvat ću te ja, ako ne danas, onda u ponedjeljak oko toga. Ma taj pas mi je ovdje, a i glas mi je nikakav. A ovo ljeto se vidimo na moru.”

“Hvala tebi mnogo, pa se čujemo. Hajde, živio”, pozdravio ga je Vučić.

Tako je završio Jurkotićev poziv srpskom predsjedniku za kojeg se u jednom trenutku činilo kako je shvatio da se netko šali s njim, međutim, na kraju je ispalo da ipak nije.

Video razgovora pogledajte u nastavku: