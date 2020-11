(VIDEO) KAD OVO ČUJE, DOĐE MU DA SE ISTI ČAS SPAKIRA! Zašto hrvatska vlast ne štiti one najugroženije, pita se političar

Autor: Ana Korenić

Vedran Jerković, naš poznati političar i bivši sportaš, na svom Facebook profilu se osvrnuo na nemilost hrvatskog sustava s kojim muku muči već godinama. Ovdje je riječ o raspravljanju o osobama s invaliditetom i tome mogu li si priuštiti sve što im je potrebno s 1500 kn mjesečno.



Jerković upozorava na “vrlo “empatični” odgovor državne tajnice kako je osobama s invaliditetom dostatno 1500 kuna mjesečno”.

“Dostatno za što, uvažena državna tajnice? Za vašu frizuru i cipele možda je. Iskreno, nakon ovakvog odgovora mi dođe da se isti čas doma spakiramo, pravac Bregana i da se više nikada ne vratimo ovdje. U ovoj državi postoji samo jedna ozbiljno ugrožena manjina, a to su osobe s invaliditetom. Dok je odnos svih vlada u ovih tridesetak godina prema OSI doslovno sramotan. Ako je nešto temeljna funkcija jedne države, onda je to valjda briga i dostojanstven život o onima koji zbog objektivnih okolnosti to ne mogu sami. Vlada Republike Hrvatske, molim vas komentar na odgovor državne tajnice uz neki savjet kako OSI-om omogućiti sve što joj je potrebno mjesečno s 1500 kn. Hvala”, stoji u njegovoj objavi.