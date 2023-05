(VIDEO) ‘SRAM ME JER SAM ŽENSKO’ Cura objavila fotke života s cimericama, ljudima se povraća: ‘Brate, smučio mi se život upravo’

Autor: Dnevno.hr

Jedna je djevojka iz Srbije na TikToku objavila kompilaciju fotografija koje prikazuju njezino iskustvo života s cimericama s kojima, sudeći po tagovima ispod objave, stanuje u studentskom domu.

Naime, higijena njezinih cimerica nije na zavidnoj razini. Tako se na fotografijama može vidjeti sudoper prepun prljavštine koja je začepila slivnik. Tu je i odvratno prljava kada u kojoj je, kako navodi, njezina cimerica oprala svoje cipele i ostavila je tako ne očistivši za sobom.

Objava počinje tekstom “život s cimericama”, a u galeriji fotografija studentica navodi i da su one vikale na nju kada se začepio odvod u sudoperu, iako su same krive za to.





Vlasi kose, prljav toster, skoreno posuđe…

Također, kako navodi, ne znaju uključiti perilicu posuđa prepunu prljavih tanjura.

Tu su i vlasi kose zatečene po umivaoniku i kadi, prljav štednjak, toster, posuđe sa zakorenom prljavštinom… A od urednog i čistog doma dijeli ih samo jednostavna odluka da ga održavaju takvim.

Osim fotografija, studentica je objavila i snimku ovog prizora:

‘Sram me jer sam žensko’

Ubrzo su se ispod objave nanizali komentari šokiranih korisnika.”Sram me jer sam žensko”, “Smučio mi se život upravo”, “Joj, pa zaraze, brate, jel‘ ste lude”, “Jedini razlog zbog kojeg ne želim imati cimericu, fuj”,, “Ja u takvom svinjcu ne bih ni dana ostala”, “Bože sačuvaj”…

“Razlog zašto sam počela raditi dok sam studirala i zašto sam se iselila iz stana koji sam dijelila s cimericom. Prljavuše….”, navela je jedna korisnica.









Neki su istaknuli da imaju isti problem, drugi su tražili da vide još takvih videa i fotografija… – prenosi beogradski Kurir.