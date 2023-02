(VIDEO) JEDAN PROJEKTIL I ‘BUM!’ Amerikanci digli borbene avione i srušili kineski balon, objavili detalje akcije. Biden naredio: ‘Odmah to oborite’

Američka vojska oborila je navodno kineski špijunski balon iznad Atlantskog oceana, rekao je američki dužnosnik.

Prije nego što je balon oboren, Savezna uprava za zrakoplovstvo izdala je zaustavljanje na zemlji za zračne luke u Wilmingtonu, Sjeverna Karolina; Charleston, Južna Karolina; i Myrtle Beach, Južna Karolina.

FAA je također ograničila zračni prostor u blizini Myrtle Beacha “kako bi podržala Ministarstvo obrane u naporima nacionalne sigurnosti”.

Balon su jednim projektilom oborili američki borbeni zrakoplovi. Američka vojska koristila je zrakoplove F-22 i ispalila projektil AIM-9X.

Just seconds ago the US military has officially shot down the Chinese surveillance balloon after it traveled thousands of miles across open seas and the United States for 4 long days pic.twitter.com/sThESrLqvW

