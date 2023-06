(VIDEO) ‘Je li vrijedilo zatvora i rata?’ Iscurila snimka s Kordićeve zabave: ‘Sve bih ponovio, svaka sekunda je vrijedila!’

Haški osuđenik Dario Kordić snimljen je u “probranom društvu” gdje je odgovorio na pitanje, kako je rekao, prijatelja sa sjevera Hrvatske “je li vrijedilo zatvora i rata?”.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka tog neobaveznog razgovora s nekog druženja, a ne postoje podaci kada je video nastao.

Kordić na snimci prepričava:

“Razgovarao sam s našim prijateljem sa sjevera Hrvatske, naše integralne… Pitao me je li vrijedilo zatvora, je li vrijedilo rata? Ja sam mu rekao – sve bih ponovio. Ni sekunde ne bih zamijenio. Svaka je sekunda vrijedila”, rekao je, nakon čega je odjeknuo gromoglasan pljesak.

Zatim je krenula pjesma koju su pjevali svi okupljeni.

Convicted Bosnian Croat war criminal Dario Kordić — responsible for the 1993 Ahmići massacre and the murder of 120 Bosniak civilians, including 11 children — said he’d “do it again” and that “it was worth every second” of his 25-year prison sentence.pic.twitter.com/btHy3JbgSL

