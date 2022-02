(VIDEO) ‘JE LI, KAKAV BRE MERKUR’? Vučić vodio bizaran razgovor, ovo je nemoguće prepričati: ‘Pa retrogradni predsjedniče!’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je v.d. direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak izjavio da će retrogradni Merkur pomoći u izgradnji cesta, Aleksandar Vučić mu je u neformalnom razgovoru poručio da više ne gostuje na televiziji.

“Pre par tjedana sjedim kod predsjednika i pričamo. Tu je bio Zoran Drobnjak, direktor ‘Puteva Srbije’. To je bilo prije otvaranja autoputa petlje do Pakovaće. U jednom trenutku je Drobnjak rekao kako vjeruje u horoskop i kako se sad nalazimo u retrogradnom Merkuru”, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić, gostujući u jednoj TV emisiji, pa nastavila:

“I taj retrogradni Merkur će nam pomoći u izgradnji. Meni je to bilo beskrajno smiješno. Predsjednik ne vjeruje što čuje svojim ušima od direktora jednog javnog poduzeća. Završi se to i zove on njega telefonom”, prisjeća se Brnabić pa nastavlja.

“Je li, kakav, bre, Merkur“, pita ga Vučić, a Drobnjak kaže: “Pa retrogradni Merkur”. Vučić će na to: “Kakav bre retrogradni Merkur, jesi ti normalan, znaš li ti koliko para ulažemo u ceste, znaš li ti koliko mi radimo?”.

Na to ga je Drobnjak pitao je li bio dobar, a Vučić je rekao:

“Bio si odličan, nemoj se više pojavljivati na televiziji“, ispričala je premijerka anegdotu, a prenosi Nova.rs.