(VIDEO) JAK POTRES U ITALIJI, OSJETIO SE U HRVATSKOJ! Stižu prve snimke, ljudi iz straha istrčali na ulice. Hrvati uznemireni: ‘Jako podrhtavanje, krevet mi se tresao!’

Jak potres zatresao je središnju Italiju.

Kako javlja EMSC, potres je bio magnitude 5,7 po Richteru, 64 kilometara istočno od Riminija.

U ovom trenutku još nema vijesti o štetama i eventualnim žrtvama. Korisnici Twittera objavljuju fotografije iz lokalnog supermarketa u Anconi, a može se vidjeti kako su proizvodi popadali s polica.

Mnogi su ljudi u strahu od potresa izašli na ulice. Talijanski medij javlja i da je kod Ancone iz predostrožnosti zaustavljen željeznički promet na jadranskoj pruzi, zbog sumnje na oštećenje tračnica.

Stanovnici diljem Hrvatske javljaju da su osjetili podrhtavanje, a može se vidjeti da se potres osjetio i u Sloveniji i Bosni i Hercegovini.

“Sjedim na stolici i ljuljam se”, “Jako podrhtavanje”, komentari su iz Rijeke, Karlovca, Splita, Metkovića i Zagreba. EMSC javlja i o naknadnim podrhtavanjima od 3,3 po Richteru na istom području Italije.

O jakom potresu očitovala se i Seizmološka služba RH.

“u 7 sati i 7 minuta seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su vrlo jak potres s epicentrom u moru u blizini Riminija. Magnituda potresa iznosila je 5.7 prema Richteru. Potres se osjetio se diljem Hrvatske”.

