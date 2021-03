(VIDEO) JAK POTRES OSTAVLJA STRAVIČNE POSLJEDICE: Stotine je evakuiranih, ljudi bježali u panici, stižu snimke iz pogođenog Japana

Potres magnitude 7,2 je oko 6:26 sati po lokalnom vremenu pogodio sjeveroistok Japana, objavila je japanska meteorološka agencija.

Potres je pogodio područje uz istočnu obalu otoka Honshu u Japanu.

Epicentar je bio 58 kilometara sjeveroistočno od grada Sendai na dubini od 70 kilometara, nedaleko od obale Miyagija.

U prefekturi Miyagi izdano je upozorenje za tsunami, a Meteorološka agencija pozvala je ljude koji žive na obali da se evakuiraju na više prostore, no kasnije je upozorenje povučeno.

Inače, radi se o prefekturi koja je teško stradala u potresu i tsunamiju 2011. godine. U nekim dijelovima nestalo je struje, a potres je zatresao i zgrade i u glavnom gradu Tokiju.

