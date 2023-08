(VIDEO) Izvanredno stanje zbog uragana Hilary: Pogledajte kako oluja izgleda iz svemira

Uragan Hilary jurio je u subotu prema meksičkom poluotoku Baja California, objavila je američka vladina agencija, upozorivši da su katastrofalne i po život opasne poplave vjerojatne i na poluotoku i jugozapadu SAD-a.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom u subotu je proglasio izvanredno stanje za veliki dio južne Kalifornije, dok se američka savezna država priprema za uragan povijesnih razmjera, za koji se očekuje da će izazvati ekstremnu kišu i poplave.

“Danas je guverner proglasio izvanredno stanje za veći dio južne Kalifornije uoči dolaska uragana dok država nastavlja mobilizirati i koordinirati resurse prije predviđenih učinaka oluje koji se očekuju već danas”, stoji u priopćenju.

.@NWS is carefully tracking Hurricane #Hilary and the dangerous weather it’s expected to bring to Mexico and the southwestern U.S. Take this storm seriously! Check https://t.co/RzyiIU9fB0 and https://t.co/mhjKxR0cWQ for the latest. pic.twitter.com/MI0rVG7A9c

— NWS Director (@NWSDirector) August 18, 2023