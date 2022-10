(VIDEO) IZAŠLI IZ AUTA I ISPREBIJALI GA PRED SUSJEDIMA! Bejzbol palicom mu razorili auto, zazivao je pomoć: Pokušao se i maknuti, pa su ga opet napali

Autor: N.K

U zagrebačkom kvartu Prečko u subotu u četiri sata ujutro došlo je do teškom premlaćivanja starijeg čovjeka. Naime, dvojica mladića su ga fizički napala, opljačkala ga te mu bejzbolskom palicom uništili automobil.

Stariji muškarac zadobio je tjelesne ozljede te je hospitaliziran. Policija je na lice mjesta stigla oko 4 sata i 20 minuta, a čim su dvojica nasilnika vidjeli rotacijsko svjetlo dali su se u bijeg.

Policija je zaštitila područje na kojem je došlo do napada te slijedi policijski očevid. Kako neslužbeno doznaje Večernji list do sukoba je došlo zbog parkirnog mjesta. “Vidno agresivni, a možda i pijani i drogirani mladići počeli su urlati na čovjeka. Došlo je do verbalne prepirke, a nakon čega su izašli iz vozila i bejzbol palicom mu razbili stakla i tukli ga šakama u glavu. Čovjek je nepomično ostao ležati krvave glave, a oni su i dalje bili agresivni. Napadnuti muškarac jedva je ustao i pokušao pomaknutu automobil, u polusvijesti je udario u nekoliko drugih vozila i dobacio mladićima da idu doma, a nakon toga su ga opet odlučili napasti šakama i palicom”, kazala je za Večernji list svjedokinja napada.





Napadnuti muškarac zazivao je pomoć do dolaska policije govoreći: “Opljačkali su me, sve su mi uzeli, uništili su me…”. Napadači iz sivog automobila ostavili su vozilo otključano, a na njemu ima tragova krvi ali i ostalog dokaznog materijala. Međutim trenutno su u bijegu pa bi policiji dobro došla ikakva informacija o počiniteljima.

Snimku napada pogledajte ovdje.