(VIDEO) ‘IZ OVOG RAZLOGA KIDAMO PREMA ZAPADU!’ Putinova glasnogovornica briznula u plač pred svima: ‘Prema zapadu bataljun puzi, da sunce ne zalazi na istoku’

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova, za vrijeme televizijskog nastupa čitala je pjesmu o Drugom svjetskom ratu utjecajnog sovjetskog kantautora i pjesnika Vladimira Visockog, a emocije su je toliko ponijele da je pustila i suzu.

Naime, društvenim se mrežama počeo širiti isječak na kojemu se vidi kako Zaharova recitira pjesmu.

“Netko je stajao u punoj visini i pao, ravno na prsa, nakon naklona. Samo prema zapadu, prema zapadu bataljun puzi, da sunce sada ne zalazi na Istoku. S trbuhom na prašini, s mirisom truleži iz močvara, zatvaranje očiju pred smradom, kretanje naprijed, sada sunce na horizontu normalno zalazi, iz ovog razloga: kidamo prema zapadu!” recitirala je Zaharova.

Međutim, kako je pjesma, koja govori o strahotama rata, odmicala, Zaharova je postajala sve uplakanija.

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova couldn’t hold back her tears while reading Vladimir Vysotsky’s WW2 poem “We’re turning the earth” pic.twitter.com/EZVEWyHYNc

— Francis Scarr (@francis_scarr) December 12, 2022