(VIDEO) ŠTO MU SE DOGODILO? ZVUČI JAKO LOŠE! Pernar se javio iz Zambije, čini se da mu nije dobro: ‘Istina će izaći na vidjelo’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što se odvažio u nedjelju otputovati u Zambiju kako bi dodatno zagorčao život uhićenim Hrvatima u toj afričkoj zemlji, optuženima za trgovinu djecom iz DR Konga, bivši nezavisni saborski zastupnik Ivan Pernar javio se iz Zambije.

Njegovo ekskluzivno prvo javljanje na svom je Facebooku podijelio Velimir Bujanec, koji je uz video Pernara, napisao:

“Ekskluzivno: Pogledajte prvo Pernarovo javljanje iz Zambije!





‘Sutra idem u Ndolu na sud’

Ivan Pernar upravo je sletio u Ndolu. Napravio je snimku iz Međunarodne zračne luke Simon Mwansa Kapwepwe, a potom se smjestio u Hotel Marriott, odakle je pozdravio sve gledatelje Bujice.

To je njegov prvi video i glas mu je malo promukao, s obzirom na to da je do Ndole presjedao čak tri puta, a letovi su bili prilično naporni…

“Istina će izaći van,” govori Pernar u ekskluzivnom javljanju za Bujicu Z1 televizije – i najavljuje: “Sutra idem u Ndolu na sud!”

Nova ‘epizoda’

Podsjetimo, nakon što se javno pohvalio kako je zambijskim vlastima otkucao uhićene Hrvate, odnosno, poslao informaciju da je jedna od uhićenih osoba transrodna, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić protiv njega je podnijela kaznenu prijavu, a Pernar je zaprijetio protuprijavama, ne samo njoj, već i svima koji su posvojili djecu iz DR Konga, kao i sucima koji su amenovali ta posvojenja.

Neviđena odlučnost u otežavanju i zagorčavanju života ionako već posrnulim Hrvatima tako je dobila novu epizodu, a da će ih biti još, u to gotovo nitko više ne sumnja.