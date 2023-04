(VIDEO) INFERNO U ZRAKU! Zrakoplov sa 150 putnika zapalio se u letu

Zrakoplov tvrtke Fly Dubai u kojem je bilo više od 150 ljudi zapalio se pri polijetanju, javila je novinska agencija PTI.

Kako se ističe, došlo je do požara na jednom od motora ubrzo nakon polijetanja s međunarodnog aerodroma Tribhuvan u Nepalu u ponedjeljak. U avionu se nalazi više od 150 ljudi, uključujući 50 nepalskih putnika.

PTI je prvobitno izvijestio da je zrakoplov pokušavao prisilno sletjeti na aerodrom i da su vatrogasna vozila bila u pripravnosti, piše Nova.rs.

Međutim, Uprava za civilno zrakoplovstvo Nepala je priopćila da zrakoplov trenutno ide prema svome odredištu, što ukazuje da je jedan od motora funkcionalan.

“Fly Dubai let 576 od Katmandua za Dubai, je sada normalan i nastavlja prema svome odredištu, prema planu leta. Operacije aerodroma u Katmanduu su normalne“, navodi se u priopćenju, a prenosi Nova.rs.

#Nepal #UAE : Video reportedly of Flydubai plane that caught fire upon⁰taking off from Kathmandu airport in Nepal & is trying to⁰make landing at airport pic.twitter.com/1eXsPHu8zP

— sebastian usher (@sebusher) April 24, 2023