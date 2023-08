(VIDEO) Indijci sletjeli na mjesec: Povijesni trenutak, svi su u ekstazi

Indijci su sletjeli na mjesec. Riječ je povijesnom uspjehu koji je izvela posada letjelice Chandrayaan-3.

Indija je prva svemirska sila koja je izvela kontrolirano slijetanje na južni pol jedinog Zemljina prirodnog satelita.

Osim toga, Indija je četvrta zemlja kojoj je ikada za rukom pošao takav pothvat. Trenutno su SAD, Kina i bivši Sovjetski Savez jedine nacije koje su izvele kontrolirano slijetanje svemirskih letjelica na Mjesec.

Cijeli događaj prenošen je uživo, a sam trenutak slijetanja možete pogledati na snimci u nastavku.

BREAKING: India’s Chandrayaan-3 has made history by becoming the first spacecraft to successfully land on the moon’s south pole

— Sky News (@SkyNews) August 23, 2023