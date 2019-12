(VIDEO I FOTO) Kataklizmične slike s Jadrana: Potopljeni Šibenik i Omiš, Zadrom prohujala pijavica

Autor: Dnevno

Jugo koje od subote puše u većim dijelovima Hrvatske, u Dalmaciji je sa sobom donijelo obilne kiše i brojne probleme, a vjerojatno upravo u lošim vremenskim uvjetima valja tražiti dio razloga manjeg odaziva na predsjedničkim izborima u dalmatinskim županijama.

U nedjelju oko 9 sati i 15 minuta područje između Arbanasa i Ričina u Zadru pogodila je snažna pijavica. Kako javljaju čitatelji s terena za Zadarski.hr, u svega 15-ak minuta, koliko je nalet trajao, počupana su stabla, letjeli su krovovi…

Najgore je bilo oko bivše Biogradske ceste na koju su pali ogromni čempresi koje je vjetar iščupao iz korijena. Na fotografijama s mjesta događaja vidi se da je siloviti zračni vrtlog oborio praktički cijeli drvored. Na terenu se nalaze sve raspoložive službe…

Vrlo duboka ciklona premješta se svojim centrom preko Jadrana. Sredinom dana u blizini Pule tlak zraka je na razini mora pao na samo 980 hektopaskala. Na većem dijelu Jadrana zapuhao je snažan lebić koji ponegdje ima udare preko 100 km/h.

Zbog vrlo niskog tlaka došlo do pojave ciklonalne plime diljem Jadrana. More se od rano jutros u mnogim predjelima diglo 50 do 60 centimetara, prenosi Dalmacija danas

Plima je osobito intenzivno pogodila Omiš. Tamo se dogodilo izlijevanje mora, ali i Cetine na lokalne prometnice, ulice, trgove. Plima je najintenzivnija na Fošalu i Smokvici.

Vrlo obilne kiše posljednjih dana povisile su razinu Cetine, a današnja ciklonalna plima digla je razinu mora. Iako se plima događa kod većine jačih ciklona, stanovnici Omiša nam kažu da je današnja plima jedna od najintenzivnijih zadnjih pola stoljeća.



Visoka plima u kombinaciji sa zapadnim i jugozapadnim vjetrom uzrokuje plavljenje nekih riva, a zabilježene su i štete. U Brodarici je zabilježen pravi plimni val, a more prelijeva rivu i u Splitu, piše Istramet.

Prema najnovijoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u nedjelju i dalje pretežno oblačno s kišom, na Jadranu i predjelima uz njega i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će oborina biti obilna. Uz zahladnjenje u najvišim predjelima prolazno može biti susnježice i snijega. Prema večeri sa zapada postupni prestanak oborine.

Umjeren i jak jugozapadnjak, na Jadranu jako te olujno jugo i južni vjetar okretat će na zapadni i sjeverozapadni, u središnjim predjelima i sjeverni. Temperatura zraka uglavnom između 7 i 12, u unutrašnjosti Dalmacije malo viša, a na Jadranu između 13 i 17 °C.

U ponedjeljak umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu na krajnjem istoku, a još u noći kiše će mjestimice biti i u Dalmaciji. Poslijepodne postupno smanjenje naoblake sa zapada. Puhat će slab i umjeren, na istoku te na otvorenom moru i jak sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 2 do 6, na Jadranu od 7 do 11, a najviša uglavnom između 8 i 12, na Jadranu 12 i 15 °C.

U nastavku tjedna temperatura zraka u padu, osobito najniža.