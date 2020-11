(VIDEO) HRVATSKI RATNIK: ‘Za mene je rat bio i prije Domovinskog rata’, govori jedan od najmlađih branitelja!

Autor: Ana Korenić

Donosimo vam priču o Srećku Kariću, hrvatskom branitelju i 70-postotnom ratnom vojnom invalidu koji je svoj život posvetio stalnim edukacijama te stvaranju pjesama, filmova i serija, čime pomaže svojim suborcima i promovira vrijednosti proizašle iz Domovinskog rata, a osim toga je i veliki ljubitelj fitnessa, pa sportske aktivnosti nikada ne preskače.

“Moje ime je Srećko Karić, ja sam hrvatski branitelj. Gledao sam na televiziji kako stradava Vukovar. Bilo je teško to gledati, a ja sam bio na sigurnoj udaljenosti, zaštićen, u vlastitom domu. U tom trenutku javila mi se jedna silna želja da i ja nekako dam doprinos tome gradu, da pomognem tim ljudima”, govori i dodaje:

“Ali te 1991. godine imao sam svega sedamnaest godina, išao sam u srednju školu. Što sam ja tada mogao učiniti? Imao sam težak život i tada, sam sam odrastao, bez roditelja, većinu svoga vremena. Za mene je rat bio i prije Domovinskog rata!“, prisjeća se svog djetinjstva.

“Morao sam kao kornjača imati svoj oklop i biti spreman na sve nedaće koje je život donosio”, govori Srećko Karić koji je sa sedamnaest godina na putu do škole otišao u Ured za obranu i rekao: “Ja želim u Hrvatsku vojsku!”, na što su mu se nasmijali, no ne kako bi mu se narugali, već im je bilo neobično vidjeti školarca koji na putu do škole dolazi do njih. Odbili su ga i rekli da dođe kad napuni osamnaest godina, što je i učinio kada je u prosincu 1991. godine postao punoljetan i otišao u Ured za obranu Našice kako bi se dragovoljno prijavio za obranu Hrvatske. Bio je među najmlađim braniteljima.

“Znao sam da mogu dati doprinos kao hrvatski vojnik da obranim Hrvatsku od neprijatelja”, govori te dodaje da i danas nosi desetak gelera kao podsjetnik na sve što je proživio u ratu.

Rođen je u Našicama 1973. godine, a sada živi u Zagrebu sa suprugom Ivom koja je inače iz Dubrovnika te kćeri Nevom. Nakon teškog ranjavanja 1995. i odlaska u invalidsku mirovinu, 2000. godine se počeo baviti fitnessom kako bi “što bolje zaliječio svoje tijelo, ali i psihu, jer su posljedice ranjavanja itekako bile vidljive”, rekao je jednom prilikom za braniteljski.hr.

Toliko je napredovao da su ga ljudi željeli kao vlastitog trenera, pa se već dvije godine nakon što je počeo trenirati toliko predao svojoj strasti i postao prepoznat da je sudjelovao u pripremama boksačkih mečeva poznatog boksača Stjepana Božića.

S obzirom da je oduvijek težio savršenstvu, otišao je u San Diego, Los Angeles, San Francisco, Las Vegas i na kraju Colorado Springs, kolijevku fitnessa, kako bi se usavršio. U Colorado Springsu je završio program u NSCA (National Strenght and Conditioning Association), obučnom centru za instruktore SWAT policije, američkih marinaca i izobrazbu trenera, nakon čega je marincima u San Diegu predavao o Domovinskom ratu.

Vratio se u Hrvatsku i nakon toga u nekim fitness centrima držao predavanja i vježbe o važnosti rekreacije kao jedom od oblika samopomoći i očuvanju zdravlja. S vremenom su njegova predavanja bila zapažena pa je imao uspješne suradnje s Gradom Zagrebom, Uredom za branitelje i nekim braniteljskim udrugama.

U Sjevernoj Americi je posjetio nekoliko veteranskih centara gdje je dobro izučio njihov program društvene rehabilitacije veterana, a danas taj program, uz neke njegove izmjene pokušava provesti u Hrvatskoj kako bi pomogao svojim suborcima.

U rujnu 2014. godine pisao je scenarij za dokumentarnu seriju na HTV-u, prijavio se na natječaj i na kraju je snimljeno šest epizoda gdje je Srećko Karić potpisan kao scenarist i autor serije “Priče o veteranskom uspjehu”. Prikazivana je u studenom 2016. godine.

Nakon te serije je napisao scenarij za dokumentarni film “14 Prepreka”, koji možete pogledati u nastavku. Potpisan je kao scenarist, autor i redatelj, a film govori o stopostotnom ratnom vojnom invalidu i branitelju koji se kreće uz pomoć invalidskih kolica, ali i dalje svojim pozitivnim duhom nadahnjuje sve ljude oko sebe.

Osim što vrlo uspješno režira filmske uratke, ovaj branitelj se bavi i skladanjem glazbe, pa govori kako nema nikakvo obrazovanje, samo želju i ne vidi se u toj profesiji kao branitelj nego kao umjetnik.

Za film “14 prepreka“ skladao je i otpjevao naslovnu pjesmu “14 Barriers”. Snimljen je i spot pod umjetničkim nazivom Feliks – 14 Barriers, a u nastavku možete naći njegovu najnoviju pjesmu “Hrvatski ratnik” koja je objavljena 09. studenog ove godine.