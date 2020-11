(VIDEO) HRVATSKA JE TAJ DAN PLAKALA OD SREĆE: Ovako je cijela zemlja slavila slobodu Gotovine i Markača!

Autor: Valneo Kosic

Na današnji dan, prije 8 godina, 16.11.2012 sudac izvanraspravnog vijeća Haaškog suda Theodor Merron pročitao je oslobađajuću presudu i pustio na slobodu generale Antu Gotovinu i Mladena Markača.

Sud je odbacio zaključke raspravnog vijeća prema kojima su Gotovina i Markač sudjelovali u udruženom zločinačkom pothvatu, kao i optužbe za prekomjerno granatiranje Knina, Gračaca, Obrovca i Benkovca. Sud je Gotovinu i Markača oslobodio i zapovjedne odgovornosti.

Izricanje presude pratilo se u kafićima i na trgovima, a mnoge su preplavile emocije, bilo je i suza i pjesme, a sve je kulminiralo dočekom generala u glavnom gradu Lijepe Naše, 16. studenog 2012. godine oko 100 tisuća ljudi dočekalo je generale Antu Gotovinu i Mladena Markača na Trgu bana Jelačića u Zagrebu.

Ministar branitelja Predrag Matić Fred i ministar obrane Ante Kotromanović tada su avionom hrvatske vlade otišli po Gotovinu i Markača. Na aerodromu Plesu bio je veliki doček gdje su generale dočekali premijer Zorana Milanović i predsjednik Ivo Josipović, a zatim su krenuli na Trg bana Josipa Jelačića.

Gotovina je tad održao i govor, koji su mnogi otad citirali.

“Ovo je naša zajednička pobjeda. Ovo je pravna Oluja, pobijedili smo. Ovo je točka na ‘i’. Rat pripada povijesti. Okrenimo se budućnosti svi zajedno”.

“Prvi dan slobode poslije toliko godina, poslije maratona, s toliko prepreka pravnih i drugih u kojima sam ja baš i nespretan, ali eto sa svojim odvjetničkim timom izvojevali smo pobjedu koja je zajednička uz potporu hrvatske države, ovo je naša zajednička pobjeda”, rekao je general i otkrio kako za početak namjerava otići na more: “Polako treba se navinuti na sve ovo, to su koraci. Prvo ću otići na more, dignit jidra”, kazao je. Otkrio je i što mu je najviše nedostajalo i čega se najviše zaželio: “Vas, mojih prijatelja, domovine”.

Treba se okrenuti budućnosti, rekao je tada Gotovina i podsjetio kako bi se u Hrvatskoj svaki čovjek trebao osjećati sretnim: “Vjerujem da je to naše sutra. Sve to pozitivno je ispred nas i ovisi o nama. Sigurno da ova iskazana kršćanska ljubav treba biti iskazana svakodnevno među nama i mi je trebamo širiti dalje”.