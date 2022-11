(VIDEO) HOROR U ZRAKU! Šest života izgubljeno u sudaru aviona iz Drugog svjetskog rata

Šest je osoba poginulo u subotu u sudaru zrakoplova iz Drugog svjetskog rata na aeromitingu u Dallasu, u Teksasu, rekao je u nedjelju lokalni zastupnik.

Bombarder Boeing B-17 Leteća tvrđava i lovac Bell P-63 KingCobra sudarili su se u zraku oko 13.20 sati (20.20 sati po srednjoeuropskom vremenu), navodi se u priopćenju Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) od subote.

“Kako se doznaje od medicinskih izvora u Dallasu, šest je osoba poginulo u nesreći koja se jučer dogodila na aeromitinu Wings over Dallas”, objavio je u nedjelju na Twitteru Clay Jenkins, zastupnik na čelu okruga Dallasa.

Aerodrom “Dallas Executive”, desetak kilometara južno od glavnog teksaškog grada, objavio je na Twitteru u subotu da se dogodio “incident” na aeromitingu vojnih zrakoplova iz 1940-ih organiziranom tijekom produljenog vikenda 11. studenog.

Gradonačelnik Dallasa Eric Johnson napisao je na Twitteru da “nitko od gledatelja nije ozlijeđen”.

Snimka stravične nesreće osvanula je na društvenim mrežama.

Upozoravamo, snimka može biti uznemirujuća.

Different footage of the Dallas executive plane crash that just happened a couple of hours ago during the air show #Dallas #planecrash pic.twitter.com/RuoXB26HUM

— Rj murillo (@rjmurillo5) November 12, 2022