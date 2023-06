(VIDEO) HOROR U INDIJI! U sudaru vlakova poginulo najmanje 50 ljudi, više od sto ranjenih

Lokalni mediji izvještavaju da je između 30 i 50 ljudi poginulo, a više od 100 ozlijeđeno nakon sudara dvaju vlakova u istočnoj indijskoj državi Odishi.

Gotovo 50 vozila hitne pomoći poslano je na mjesto događaja u okrugu Balasoreu, kaže glavni državni tajnik.

Nekoliko je vagona iskočilo iz tračnica u sudaru koji se dogodio u petak navečer.

Indijski premijer Narendra Modi objavio je na Twitteru da je potresen incidentom te da je u mislima s ožalošćenim obiteljima.

“Operacije spašavanja su u tijeku na mjestu nesreće i pruža se sva moguća pomoć unesrećenima”, napisao je na Twitteru.

Jedan od vlakova koji su sudjelovali u sudaru bio je Shalimar-Chennai Coromandel Express, kažu dužnosnici.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2023