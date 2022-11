(VIDEO) HOROR NA POZNATOM JEZERU: Srušio se zrakoplov, velika akcija spašavanja u tijeku

Zrakoplov aviokompanije Precision Air srušio se u Viktorijino jezero u Tanzaniji dok je pokušavao sletjeti u zračnu luku Bukoba, objavila je u nedjelju televizija Tanzania Broadcasting Corporation (TBC).

TBC je rekao da je dosad spašeno 15 ljudi, ali i da se ne zna koliko je putnika bilo u zrakoplovu i ima li smrtnih slučajeva.

“Zrakoplov je poletio iz glavnog grada Dar es Salaama i “srušio se u Viktorijino jezero ovog jutra zbog oluje i velikih kiša”, objavio je TBC dodavši kako je u tijeku velika akcija spašavanja.

“Spasilački čamci su raspoređeni i hitne službe nastavljaju spašavati druge putnike zarobljene u zrakoplovu”, navodi TBC.

