(VIDEO) GRUNULO JE, RUSKO NEBO U PLAMENU! Njihova nafta odlazi u dim: Izvanredna situacija u Brjansku

U skladištu nafte u ruskom gradu Brjansku izbio je veliki požar, javljaju ruske novinske agencije.

“Ministarstvo za izvanredne situacije potvrdilo je požar. Postoji i potvrda da se radi o spremnicima za gorivo”, izvijestio je TASS, pozivajući se na vladin ured za medije.

Ne zna se je li požar izazvan ratnim djelovanjima.

Rusko ministarstvo za izvanredne situacije u Brjansku primilo je dojave o požaru u 2 sata ujutro po moskovskom vremenu, navodi TASS, nakon čega su na mjesto događaja poslane spasilačke ekipe koje su potvrdile da gori skladište nafte.

A large fire broke out at an oil facility in #Bryansk , #Russia . pic.twitter.com/r9PKhwvMYB

Brjansk je grad koji se nalazi oko 150 kilometara sjeveroistočno od ukrajinske granice. Od Moskve je udaljen 380 kilometara.

One of the Explosions was reportedly at the Druzhba Oil Depot in the City, Firefighters and other Emergency Responders are on scene.





— OSINTdefender (@sentdefender) April 25, 2022