(VIDEO) Grmoja: ‘Hrvatski narod će procijeniti i odlučiti koga žele u ovoj političkoj utakmici’

Autor: dnevno.hr/otvoreno.hr

MOST nije prihvatio priključenje Domovinskom pokretu i njegovom predsjedniku Miroslavu Škori. Kako će dalje izgledati njihova politička budućnost te kako planiraju izaći na parlamentarne izbore danas je na konferenciji za novinare govorio Nikola Grmoja, politički tajnik MOST-a.

“Vidim da je Miroslav Škoro sad preuzeo retoriku od Gordana Jandokovića i Ivana Anušića. Meni je drago da smo nepouzdan pratner. Drago mi je da smo nepouzdan partner za korupciju. Drago mi je da smo nepouzdan partner onima koji na Domovinu gledaju kao na imovinu”, rekao je Nikola Grmoja u obraćanju javnosti.

“Drago nam je da smo nepouzdan partner onima koji su za status quo”, objasnio je potez Mosta.

Rekao je kako nakon prospavane noći osjeća da je ovo prava Mostovska odluka i kako Most ide po velike stvari na izbore.

“Od mene nećete čuti niti jednu ružnu riječ o Miroslavu Škori”, rekao je Grmoja i dodao kako su volonteri mosta su skupili 50 000 potpisa za Škoru od 70 000 koliko se ukupno skupilo.

Na početku je istaknuo kako su već na prvim izborima pokazali tko su u hrvatskoj politici. Pritom je spomenuo ministra financija Zdravka Marića i naglasio kako je on “dobar stručnjak”.

“U hrvatskoj politici potrebni su ljudi koji trebaju postaviti određene standarde pa makar i po cijeni da neće uspjeti. Nije to uspio ni pokojni Vlado Gotovac, ali ga se svi rado sjećamo. Trulim kompromisima nište ne možemo postići i ništa se ne može dogoditi”, istaknuo je Grmoja.

Dodao je kako se on osobno ničega ne boji osim što se boji da ne izgubi vlastiti obraz.

“Možda sam od MOST-ovaca najpragmatičniji političar jer sam sklon kompromisima. Poznajem hrvatski politički sustav i cijelo vrijeme bio sam sklon suradnji s Domovinskim pokretom. No, nakon prospavane noći, smatram da je dobra odluka da ne idemo s njima u koaliciju”, naglasio je Grmoja.

Na inzistiranje novinara o tome da iskaže svoje mišljenje o Škori, Grmoja je rekao kako se od njega “neće čuti ni jedna ružna riječ o gospodinu Škori”.

U dobroj vjeri podržali Škoru u predsjedničkoj kandidaturi

“U dobroj vjeri smo ga podržali u predsjedničkoj kandidaturi. Pokazali smo da nismo egoisti i ne moramo imati kandidata iz svoje stranke jer postoji druga prilika i drugačiji način. No, kada smo sada vidjeli tko se sve okuplja oko Domovinskog pokreta te što je u pozadini priče, mislim da je poštenije ovako kako smo postupili”, istaknuo je Grmoja.

Dodao je i kako žele da što više sposobnih mladih ljudi uđe u Hrvatski sabor.

“Velike stvari nas čekaju, a to će se vidjeti u nadolazećim danima. Treba ponuditi nove ljude i rješenja. Ljudima je dosta optuživanja. Hrvatski narod će odlučiti. Ljudi će procijeniti što i koga žele u ovoj političkoj utakmici”, naglasio je Grmoja. Još je jednom pojasnio kako je MOST podržao jednog kandidata, a ne koaliciju, a dalje nastavljaju bez ikakvih teških emocija i mržnje.

“Pričati sada o imenima i o ljudima koje će ponuditi druga politička opcija, nije korektno i to nema nikakvog smisla. Moramo ponuditi svoje ideje i svoje ljude. Ovo će biti borba za slobodu i demokraciju. Hrvatskim građanima želimo ponuditi nadu. A ostalim političkim akterima želimo sve najbolje na političkoj sceni. Pokazali smo da imamo principe i obraz. Mogli smo svakog četvrtka sjediti u Vladi i dizati ruku kao što to sada rade žetončići. No, nismo to radili”, rekao je Grmoja.

Osvrnuo se i na nekadašnju Vladu Tihomira Oreškovića čiju je stručnost i obrazovanje posebice pohvalio. Rekao je da je Orešković bio nestranački čovjek, ali jedini predsjednik Vlade koji je smanjio javni dug i razumio ekonomska kretanja. Ipak, prema Grmojinim riječima, nije bio shvaćen jer su mu mnogi zamjerali što ne govori dobro hrvatski jezik. “To nije bilo toliko važno”, rekao je Grmoja.

Na kraju je rekao kako se nada da je MOST sada iskusniji i pametniji te da će s optimizmom krenuti u parlamentarne izbore.