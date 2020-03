(VIDEO) Grčka policija pokušava otjerati gumenjak pun migranata svim sredstvima, pa i pucnjevima?

Pojavila se snimka koja navodno prikazuje jutrošnje nasilje grčke policije nad migrantima.

Prvi ju je objavio Novinar Sky Newsa Mark Stone na Twitteru.

Kako je napisao, snimku su dostavile turske vlasti, tvrdeći da je snimljena jutros u 7:26 sati po lokalnom vremenu.

Navodno prikazuje grčku obalnu stražu kako pokušava otjerati grupu migranata u Bodrumu. Vidi se i kako obalna straža ispaljuje nekoliko hitaca u vodu.

NEW: The Turkish authorities have sent us this video which they claim was filmed at 0726 this morning off Bodrum. It shows Greek coastguard carrying out ‘pushbacks’ of migrant dinghies. Shots are also fired into the water. More @SkyNews pic.twitter.com/GrlXGNIRTt

— Mark Stone (@Stone_SkyNews) March 2, 2020