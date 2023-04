(VIDEO) GOLEMI VALOVI KOTRLJAJU SE PREMA OTOKU! Oluja biblijskog imena udara, snažni vjetrovi nose sve pred sobom: Zastrašujuće trenutke zabilježila kamera

Golemi valovi zapljusnuli su u srijedu obalu Cornwalla u Velikoj Britaniji, a britanski meteorološki ured upozorio je da će oluja “Noa” udariti Ujedinjeno Kraljevstvo vjetrovima od 120 km/h, piše The Sun.

Ogromni valovi su se jutros pojavili na rtu Cornwall dok je Met Office izdao žuto upozorenje za vremenske uvjete.

Snimke na Twitteru pokazuju kako se ogromni valovi kotrljaju prema obali, zadivljujući svojom veličinom i snagom ljude koji su stajali u blizini zida litice.

Oluji Noa ime je dao Météo-France jer će donijeti jake vjetrove diljem sjeverne Francuske, a britanski meteorološki ured prihvatio je to ime.

Da je riječ o velikoj oluji, pokazuje i odluka da joj se da biblijsko ime, nakon što je snimka nadzorne kamere zabilježila zastrašujući trenutak kada se kamion prevrnuo na M62 u blizini Rochdalea u utorak navečer dok su udari vjetra u tom području dosezali 64 km/h.

Huge waves off the Cornwall coast this morning as storm Noa whips up a massive surf!

pic.twitter.com/Jbu45dhtHk

— Met4Cast (@Met4CastUK) April 12, 2023