(VIDEO) GOLEMA PIJAVICA KOD SPLITA: Zastrašuje prizor gigantskog vrtloga

Autor: M.P.

Ciklona koja već danima djeluje na vrijeme u Hrvatskoj danas je neverine donijela i dijelovima Dalmacije.

U popodnevnim satima razvila se fronta na kojoj je bilo jakih grmljavinskih oblaka, a iza 16 sati na moru oko Splita razvilo se nekoliko pijavica.

Najintenzivnija je bila ona koja se razvila pred Bračem, točnije pred Sutivanom i Supetrom, piše Dalmacija Danas.





Trajala je desetak minuta, no nije stigla do kopna. U kretanju prema jugoistoku se postupno raspala. Prije nje na moru između Splita i Šolte razvila se pijavica koja se kratkotrajno približila natjecateljima 91. Splitske Mrduje, no bila je dovoljno daleko.

Nekoliko je jedrilica i dalje bilo na moru. Srećom, pijavica ih nije zahvatila.