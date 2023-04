(VIDEO) GDJE JE DALAJ LAMI PAMET BILA? Tražio od dječaka da mu posiše jezik, širi se gnjusna snimka: Sad mu se želi ispričati

Nakon što se društvenim mrežama proširila snimka dalaj lame kako traži od dječaka da mu “posiše jezik” na javnom događaju, 87-godišnji duhovni vođa Tibetanaca sada se ispričao.

“Širi se video isječak koji prikazuje nedavni susret tijekom kojega je dječak pitao Njegovu Svetost Dalaj Lamu može li ga zagrliti”, navodi se na Twitteru.

This sick, disturbing video of the Dalai Lama making a child suck his tongue emerged months ago, but it has only just now made waves on social media—prompting the “holy” man to issue an apology. Why wasn’t it a problem for him before it went viral?





