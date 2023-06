(VIDEO) Fratrova propovijed uzdrmala cijelu Hercegovinu, žestoko po tajkunima: ‘Šta će ti tri stana u Makarskoj i kuće po Zagrebu!?’

Autor: I.G.

Euharistijsko slavlje u Župi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu predvodio je župni vikar fra Valentin Vukoja, čiji je govor postao priča koju svi prepričavaju. Nitko od okupljenih vjernika nije mogao ni naslutiti kojim će riječima popularni fra Valentin voditi propovjed te večeri u dvorištu župne i samostanske crkve. Širokobriješki franjevac oštro je kritizirao hercegovačke tajkune, održavši govor koji je dobio veliki pljesak i koji će se dugo prepričavati.

“Čuvajmo svoj narod. Nemojte ljubiti novac. Evanđelje dira u vaše novčanike, ne diram ja. Učinite sve…” – započeo je fra Valentin svoj govor, a zatim nastavio konkretnije kako bi ga svi mogli razumjeti:

“Pogledajte obitelj od četvero: otac, majka i dvoje djece koji ručaju sendvič od 3 marke, to je 12 KM. Večera košta isto. Jesu li to 24 marke pomnožene s 30 dana? Ako jedu samo dva sendviča dnevno, to je 720 maraka!? A što je s doručkom? Školom? Pogrebom, vjenčanjem, drvetom, strujom, telefonom, i tako dalje…” – kazao je i pozvao “bogataše”, one s novcem, na “priziv savjesti”:





“Šta će ti tri stana u Makarskoj, šta će ti kuće po Zagrebu!? Naš narod ovdje treba spašavati. Evanđelje, koje ne dira u tvoje novce, nema veze s tobom iako se ovdje pričešćuješ. Mi smo dužni spasiti svoj puk, svi koji možemo.”

“Vidi koliki ti je prihod, koliki je rashod, koliko treba staviti za unaprjeđenje naših firmi, za proširenje radnih mjesta. Stavi koliko ti treba osobno za život i onda raspodijeli radniku svakome njegovo, da se mi veselimo i da imamo zdravu i veselu starost.”

Na kraju je poslao snažnu poruku:

“Borite se za svoj narod. Imaš dva puta: da siđeš u prošlost ili da odeš u povijest”, kazao je i poručio je kako je tužno kad o nekome, nakon što premine, nema lijepih riječi:

“I što imam za tebe tada reći!? Nije se dugo patio. To je sve najljepše što mogu reći o tebi kad umreš. A mogao si spasiti svoj narod”.

Riječi fra Valentina Vukoje još će se dugo prepričavati. A to je i smisao propovijedi, da vas tjera na razmišljanje. Da budemo bolji ljudi. Ovaj put, ciljana meta bili su hercegovački tajkuni.









U priloženom videu pogledajte i poslušajte cijelu propovijed: